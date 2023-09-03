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جوجل تمنح مالكى كروم بوك 3 أشهر من الألعاب السحابية Geforce Now

9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت جوجل أنه يمكن لجميع مالكي Chromebook الحصول على ثلاثة أشهر مجانية من GeForce Now، وسيحصل معظم مستخدمي Chromebook على اشتراك GeForce Now Priority، بينما سيحصل مالكو Cloud Gaming Chromebooks على إمكانية الوصول إلى المستوى النهائي، وتقوم الشركة بربط الترويج بإطلاق Baldur's Gate 3 على خدمة الألعاب السحابية من Nvidia.



ويمكن لمالكي أجهزة Chromebook القياسية المطالبة بـ GeForce Now Priority لمدة ثلاثة أشهر، والتي تستخدم "منصة متميزة" في السحابة تصل إلى الحد الأقصى للبث بدقة 1080 بكسل لكل 60 إطارًا في الثانية وجلسات ألعاب مدتها ست ساعات.



وفي الوقت نفسه، يمكن للأشخاص الذين اشتروا جهاز Cloud Gaming Chromebook المطالبة بـ GeForce Now Ultimate لمدة ثلاثة أشهر، مما يعزز الأداء إلى دقة RTX 4080 و4K و120 إطارًا في الثانية وجلسات مدتها ثمانى ساعات.



وتوفر GeForce Now، التي تم إطلاقها علنًا في عام 2020 بعد ما يقرب من خمس سنوات من الإصدار التجريبي، إمكانية الوصول الفوري إلى جهاز كمبيوتر يتمتع بقدرة أكبر بكثير من جهاز Chromebook - دون القلق بشأن التحديثات أو التصحيحات أو إعدادات الرسوم، ولكن، بالطبع، ستحتاج على الأقل إلى اتصال إنترنت سريع ومنخفض زمن الوصول لبث الألعاب من خوادم Nvidia.



قد يكون إنشاء مكتبتك والوصول إليها على خدمة Nvidia أمرًا صعبًا بعض الشيء مقارنة بالمنافسين مثل Xbox Game Pass Ultimate و Stadia التي لم تعد موجودة الآن : ستحتاج إلى ربط حسابات متجر Steam أو Epic Games Store أو Microsoft Store أو Ubisoft Connect ( من بين أمور أخرى) لمعرفة أي من العناوين التي اشتريتها مؤهلة.



بعد ذلك، يمكنك بث الألعاب التي تمتلكها بالفعل ومعرفة واجهات المتاجر المدعومة لتلك الألعاب التي لا تزال ترغب في إضافتها.



وتعد صفحة الويب الخاصة بمكتبة Nvidia's GeForce Now مكانًا قويًا للبدء فهي تعمل على تبسيط العملية من خلال السماح لك بالبحث في كتالوج الخدمة الذي يضم أكثر من 1500 عنوان دعم.



ولم تعلن جوجل عن المدة التي سيكون فيها العرض الترويجي متاحًا، باستثناء القول إنه لفترة محدودة فقط. يمكن لمالكي أجهزة Chromebook المطالبة بالعرض على صفحة الويب "الامتيازات الخاصة" هذه .









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