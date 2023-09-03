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وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً

9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) توفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما نشره مقربون من أسرة الفايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول أفراد أسرة الفايد ومقربون مقطع فيديو لصلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
وفاة الفايد.

جثمان محمد الفايد
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.

العشرات فى وداع محمد الفايد



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