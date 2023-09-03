وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً
التاريخ
9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) توفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما نشره مقربون من أسرة الفايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول أفراد أسرة الفايد ومقربون مقطع فيديو لصلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.
وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
وفاة الفايد.
جثمان محمد الفايد
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.
العشرات فى وداع محمد الفايد
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