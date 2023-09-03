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متحدث الصحة: سننتهي من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال 2023

9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تملك قاعدة بيانات كبيرة بعد حملة 100 يوم صحة والكشف عن فيروس سي، موضحا أن لدينا قاعدة بيانات كبيرة تصل لـ70 مليون مواطن يتم الاستفادة منها في التواصل والمتابعة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، أن مبدأ مفاده أن هناك مبادرات إلحاحية
للكشف، فنحن نلح بكل قوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، والإعلام المسموع والمقروء والمرئي، لنقول للمواطنين بان وزارة الصحة برعاية الرئيس معاك صحيا من أول يوم في مشروع كبير اسمه "رعاية مصر" له عدة محاور من ضمنها الاستفادة من خلال تقديم خدمة الرعاية المركزة من خلال مركز معلومات في إدارة الرعاية العاجلة".



وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال هذا العام، من خلال زمن العمل والربط الإلكتروني لمستشفيات الإحالة وتحسين دخل العاملين فيها، لافتا إلى أن 70% من المرضى يمكنهم تلقي الخدمة في وحدات الرعاية الأساسية.









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