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وزير الرياضة يفتتح بطولة الجمهورية للشركات بمشاركة 21 ألف لاعب.. صور

9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) أوقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تحمل شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
وتشمل بطولة الجمهورية للشركات مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة، ويشارك فيها 21 ألف لاعب من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.
وكان وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستمر فعالياتها لمدة شهر.

الوصول إلى المدينة الرياضية

انتصارات أكتوبر

شعلة بطولة الشركات

صعود المحافظ والوزير

وصول الشعله



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