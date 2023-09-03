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المغرب تحذر من تعرض البلاد لأمطار رعدية قوية غدا السبت

9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تعرض عدد من مناطق المملكة الى أمطار رعدية قوية
(من 25 إلى 45 ملم)، غدا السبت.



واشهرت
المديرية ، في بيان لها
الإنذار البرتقالي
لرفع مستوى اليقظة.



وذكرت البيان أن هذه الزخات المطرية الرعدية مرتقبة بكل من تاوريرت والناظور وبركان والدريوش وجرسيف وبولمان، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال حتى منتصف الليل









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