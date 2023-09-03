المغرب تحذر من تعرض البلاد لأمطار رعدية قوية غدا السبت

المغرب تحذر من تعرض البلاد لأمطار رعدية قوية غدا السبت
التاريخ
9/3/2023 9:20:20 AM
(MENAFN- Youm7) توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تعرض عدد من مناطق المملكة الى أمطار رعدية قوية
(من 25 إلى 45 ملم)، غدا السبت.
واشهرت
المديرية ، في بيان لها
الإنذار البرتقالي
لرفع مستوى اليقظة.
وذكرت البيان أن هذه الزخات المطرية الرعدية مرتقبة بكل من تاوريرت والناظور وبركان والدريوش وجرسيف وبولمان، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال حتى منتصف الليل
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