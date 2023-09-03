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العراق يعلن بدء مشروع الربط السككى مع إيران

9/3/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أنه سيتم غدًا وضع الحجر الأساس للبدء فى أعمال تنفيذ مشروع الربط السككى (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية باسم العوادى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - : "إنه سيتم غدًا وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ مشروع الربط السككى (البصرة - شلامجة)، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران"، منوهًا بأن وضع حجر الأساس جاء بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333) والمتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.


وأضاف المتحدث أن هذا المشروع الحيوى يعد من مشروعات النقل المهمة فى المنطقة، وسيسهم أيضًا وبشكل فعال، فى نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.


وأكد المسؤول العراقى أن هذا المشروع يأتى فى مقدمة مشروعات نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، وتعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة فى إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.




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