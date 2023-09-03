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إصابات بالاختناق وسط صفوف الفلسطينيين خلال قمع الإحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

9/3/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم شاب بقنبلة غاز فى ظهره، ظهر اليوم /الجمعة/، خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلى لمسيرات سلمية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه فتح جنود الإحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية الجاثمة بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع، نيران أسلحتهم صوب عشرات المواطنين الذين تظاهروا فى منطقة ملكة، رفضا لجرائم الإحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز فى الظهر، وآخرين بالإختناق.




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