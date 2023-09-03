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الأردن يعلن الانضمام لتحالف الأمن البحرى الدولى

9/3/2023 9:20:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، انضمامها لتحالف الأمن البحرى الدولى (IMSC)، ومقره مملكة البحرين.

وذكرت القيادة العامة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذا الإعلان يأتى استمرارا لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس فى تحقيق الأمن البحرى على المستويين الإقليمى والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد.


وأشارت إلى أن هذا التحالف البحرى ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية، فهى عضو فعّال فى قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ عام 2008، والذى من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة (قوة الواجب المختلطة 152) مرتين، فى عامى 2016 و2019، وقيادة (قوة الواجب المختلطة 151) فى عام 2022.


كما قامت القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعى بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردنى للأنظمة المسيرة فى قيادة القوة البحرية الأردنية عام 2022.


الجدير بالذكر أن الانضمام لتحالف (IMSC) سيعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فى الأمن الدولى والإقليمي.




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