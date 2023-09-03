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الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى فى الأنبار

9/3/2023 9:20:18 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية فى محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إنه بعملية استباقية وجهد استخبارى مميز ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن عشر، تم نصب كمين محكم فى سيطرة 160 كيلو، وعلى إثره ألقى القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".


وأضاف البيان أن الإرهابى كان يقاتل فى صفوف عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، مؤكدًا أنه تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليًا.


وفى السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات استباقية واسعة ضمن مناطق الرحالية بالأنبار.


وقالت الخلية - فى بيان - إن "قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها نفذت عمليات استباقية واسعة من عدة محاور ضمن مناطق الرحالية (وادى ثميل ووادى القذف) فى صحراء غربى الأنبار"، مبينة أن "ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قائد القوات البرية والقادة الميدانيين".
وأضافت أن "العملية تمت بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش".


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