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ما حكم عمل الوليمة فى الأفراح والقدر المجزئ فى ذلك؟.. الإفتاء توضح

9/3/2023 9:20:18 AM
(MENAFN- Youm7) وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية يسأل فيه ما حكم عمل الوليمة فى الأفراح ؟ وما القَدْر الذي تتحقق به ؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء ؟


وجاء رد دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء أكد على أن وليمة النكاح سنة مؤكدة، والوليمة تحصل باللحم وغيره من صنوف الطعام، وإن كان طبخ اللحم أفضل من غيره عند القدرة على تحصيله.


وأشارت الدار إلى أنه لا ينبغى أن يُخَصَّ الأغنياء بالوليمة دون الفقراء، بل يدعوَ إليها أقاربه وأصحابه وجيرانه فقيرهم وغنيهم على حدٍّ سواء.


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