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الدولة تصدت بنجاح لتهديدات متعلقة بالصحة العامة.. «اليوم السابع» تنفرد بنشر التقرير السنوى لـ «القومى لحقوق الإنسان».. يرصد الجهود الوطنية فى مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.. تشريعات دعمت حقوق المرأة وذوى الهمم.. التقرير يؤكد: إنهاء العمل بالطوارئ يعكس استقرار وأمن مصر.. و«حياة كريمة» من أهم البرامج التنموية الشاملة





استعادة الهوية بمهرجانى العلمين والقلعة.. و"المتحدة" تنفذ بمعايير عالمية.. 4 حفلات فى يوم واحد بمهرجان العلمين.. على الحجار يقدم أقوى حفلات مهرجان القلعة





«الوزراء» تنفى إصدار قرار بتجميد حركة الطيران فى مطار العاصمة الدولى





فنانات بدرجة «هاند ميد»





«التضامن» تقدم 400 مليون جنيه سنويا مساعدات لـ50 ألف أسرة بشمال سيناء.. إتاحة 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر للنساء وشباب الشيخ زويد ورفح.. والمساهمة فى رفع كفاءة المنازل وحفر الآبار وتكافؤ فرص التعليم





وزير الإسكان يوجه الشركات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التجلى الأعظم.. «الجزار» يستعرض تقريرا عن زيارة المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو بالقاهرة للمشروع.. ويؤكد: هناك متابعة مباشرة من القيادة السياسية





انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023» بمشاركة 34 دولة.. التدريب مستمر حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر





حملة «هنوصلك» تجوب 14 محافظة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. «التضامن»: خط ساخن للاستفسار عن الخدمات.. لجنة بكل محافظة لفحص التظلمات





اليوم انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية



