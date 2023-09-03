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الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل.. خطوات

9/3/2023 9:20:17 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن لأصحاب المحال والمنشآت التجارية أو الصناعية أو العامة استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل من الوحدة المحلية التابع لها من خلال اتباع عدد من الإجراءات، نوضحها في السطور التالية:



أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة



1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).



2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيا: المستندات المطلوبة



1- صورة بطاقة الرقم القومي.



2- محضر شرطة في حالة الفقد.



3- الرخصة التالفة في حالة التلف.



4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.



5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).



6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.



ثالثا: الإجراءات



1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.



2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.



3- استلام الخدمة.



يُذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حدد خطوات إصدار تراخيص المحال العامة من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، وذلك على النحو التالي:



1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.



2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.



3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.



4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.



5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.



6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.



7- وحال عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.



8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له والمدير المسئول.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.







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