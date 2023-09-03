ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مسؤول قوله: "بما إن البرلمانيين يسهمون بدور مهم فى توجيه الحكومات المعنية، فإن اجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين تهدف إلى إضفاء بعدًا برلمانيًا للحوكمة العالمية، ورفع الوعى وبناء دعم سياسى للالتزامات الدولية وضمان ترجمة ذلك بفاعلية إلى حقائق وطنية".



تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المقبل يعد التاسع لبرلمانات دول مجموعة العشرين، الذى بدأ خلال فترة رئاسة كندا للمجموعة خلال عام 2010.







