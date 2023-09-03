الهند تعتزم استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين فى أكتوبر المقبل
التاريخ
9/3/2023 9:20:14 AM
(MENAFN- Youm7) يعتزم البرلمان الهندى استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين؛ للمشاركة فى اجتماع ينعقد خلال الفترة بين الـ 12 و14 من شهر أكتوبر المقبل، لمحاولة بناء دعم سياسى للالتزامات الدولية.
ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مسؤول قوله: "بما إن البرلمانيين يسهمون بدور مهم فى توجيه الحكومات المعنية، فإن اجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين تهدف إلى إضفاء بعدًا برلمانيًا للحوكمة العالمية، ورفع الوعى وبناء دعم سياسى للالتزامات الدولية وضمان ترجمة ذلك بفاعلية إلى حقائق وطنية".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المقبل يعد التاسع لبرلمانات دول مجموعة العشرين، الذى بدأ خلال فترة رئاسة كندا للمجموعة خلال عام 2010.
MENAFN03092023000132011024ID1107000423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.