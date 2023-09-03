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الهند تعتزم استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين فى أكتوبر المقبل

9/3/2023 9:20:14 AM
(MENAFN- Youm7) يعتزم البرلمان الهندى استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين؛ للمشاركة فى اجتماع ينعقد خلال الفترة بين الـ 12 و14 من شهر أكتوبر المقبل، لمحاولة بناء دعم سياسى للالتزامات الدولية.

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مسؤول قوله: "بما إن البرلمانيين يسهمون بدور مهم فى توجيه الحكومات المعنية، فإن اجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين تهدف إلى إضفاء بعدًا برلمانيًا للحوكمة العالمية، ورفع الوعى وبناء دعم سياسى للالتزامات الدولية وضمان ترجمة ذلك بفاعلية إلى حقائق وطنية".


تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المقبل يعد التاسع لبرلمانات دول مجموعة العشرين، الذى بدأ خلال فترة رئاسة كندا للمجموعة خلال عام 2010.




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