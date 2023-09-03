وقال ميتسوتاكيس - أمام البرلمان، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - إن التغير المناخى يجعل الحرائق المميتة أسوأ؛ لذا ستعمل بلاده على تركيب أجهزة استشعار لدرجة حرارة الغابات فى المواقع الأثرية والغابات عالية المخاطر؛ بهدف تحسين المكافحة الوقائية للحرائق.



وأضاف: "على الرغم من استعدادنا بصورة أحسن عن أية سنة أخرى، لكننا واجهنا مجموعة غير مسبوقة من الأحداث"، لافتًا إلى أنه سيتم توظيف نحو 500 عالم غابات و1000 رجل إطفاء إضافى قريبًا.



ويواصل اليوم المئات من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الهائلة، بعد عمليات إجلاء إضافية جرت فى وقت متأخر من الليل. فقد اندلع إجمالى 32 حريقًا جديدًا فى الغابات أمس الخميس، بينما شاركت قوات الإطفاء بنشاط فى مكافحة 68 حريقًا فى جميع أنحاء البلاد.



وفى هذا السياق، أعلنت السلطات اليونانية أنه حتى اليوم الجمعة، تشارك فى جهود مكافحة الحرائق فى منطقة إيفروس شمال شرق البلاد، 129 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 586 فردًا، و16 فريقًا من رجال الإطفاء الراجلين، تدعمهم بست طائرات إطفاء ومروحيتين.



وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية على موقعها الإلكترونى أن أطقم العمل تعمل على احتواء الحريق فى منطقة إيفروس، المشتعلة لليوم الرابع عشر على التوالي.



ووفقًا لخدمة الإطفاء، فإن الحريق مشتعل حاليًا بين جيانولى وكورنوفولياس، ويبدو أن سوفلى وبروتوكليسى فى مأمن من النيران فى الوقت الحالى كما تواصل فرق الإطفاء عملياتها فى بارنيثا، فى غرب أتيكا، وبالأخص بالقرب من قلعة فيلي.