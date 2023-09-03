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ضوء ساطع فى قلب الظلام.. الطحالب تضىء شاطئ بحر بورت لينكولن بأستراليا.. فيديو

9/3/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Youm7) أضاءت مجموعة كبيرة من الطحالب شاطئ فى جنوب أستراليا، حيث استغل سكان بورت لينكولن هذه الظاهرة النادرة وتوجهوا إلى الشاطئ للاستمتاع بالماء المضئ.


وتعيش معظم الكائنات البحرية ذات القدرة على الإضاءة على عمق يبلغ حوالى 1000 متر تحت سطح البحر، وتتسبب تجمعات الزواحف البحرية من الطحالب فى إضاءة المحيط عندما تكسر الأمواج أو عندما يتم إزعاج الماء.



وتعتبر الإضاءة الحيوية هى عملية كيميائية تحدث بشكل طبيعى فى تلك الكائنات البحرية، وأكدت وزارة البيئة والمياة فى أستراليا أن الأسماك والطحالب تقوم بإصدار الإضاءة الحيوية إما لإرباك الفرائس أو لجذبها.



أستراليون يستمتعون بالطحالب المضيئة



الأطفال



الطحالب المضيئة

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