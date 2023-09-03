ضوء ساطع فى قلب الظلام.. الطحالب تضىء شاطئ بحر بورت لينكولن بأستراليا.. فيديو
التاريخ
9/3/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Youm7) أضاءت مجموعة كبيرة من الطحالب شاطئ فى جنوب أستراليا، حيث استغل سكان بورت لينكولن هذه الظاهرة النادرة وتوجهوا إلى الشاطئ للاستمتاع بالماء المضئ.
وتعيش معظم الكائنات البحرية ذات القدرة على الإضاءة على عمق يبلغ حوالى 1000 متر تحت سطح البحر، وتتسبب تجمعات الزواحف البحرية من الطحالب فى إضاءة المحيط عندما تكسر الأمواج أو عندما يتم إزعاج الماء.
وتعتبر الإضاءة الحيوية هى عملية كيميائية تحدث بشكل طبيعى فى تلك الكائنات البحرية، وأكدت وزارة البيئة والمياة فى أستراليا أن الأسماك والطحالب تقوم بإصدار الإضاءة الحيوية إما لإرباك الفرائس أو لجذبها.
أستراليون يستمتعون بالطحالب المضيئة
الأطفال
الطحالب المضيئة
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