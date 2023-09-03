



وتعيش معظم الكائنات البحرية ذات القدرة على الإضاءة على عمق يبلغ حوالى 1000 متر تحت سطح البحر، وتتسبب تجمعات الزواحف البحرية من الطحالب فى إضاءة المحيط عندما تكسر الأمواج أو عندما يتم إزعاج الماء.









وتعتبر الإضاءة الحيوية هى عملية كيميائية تحدث بشكل طبيعى فى تلك الكائنات البحرية، وأكدت وزارة البيئة والمياة فى أستراليا أن الأسماك والطحالب تقوم بإصدار الإضاءة الحيوية إما لإرباك الفرائس أو لجذبها.











