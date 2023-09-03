ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن كامينسكى قوله لقناة تليفزيونية: "منذ اجتماعنا مع وزراء من دول البلطيق، تغير الوضع على حدودنا مع بيلاروسيا بشكل كبير، وشهدت عدد محاولات عبورها بشكل غير قانونى انخفاضًا حادًا".



وأضاف كامينسكى: "على الرغم من التصريحات العدائية للنظام، فإن ردود الفعل الأولى فى سياق المهاجرين مبشرة، كما أن أى استفزاز من جانب بيلاروسيا ستكون له عواقب".



وأوضح: "إذا كان هناك مثل هذا الاستفزاز، وإذا كان هناك حادث خطير، فسيتم إغلاق جميع المعابر الحدودية بين بيلاروسيا وأوروبا على الفور، وكذلك الطرق والسكك الحديدية والركاب وخطوط النقل؛ مما سيعزل بيلاروسيا بالكامل عن أوروبا".



وجاء التهديد يوم الإثنين الماضى عقب اجتماع بين ماريوس كامينسكي، وزير الداخلية البولندي، ونظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الذى أعلنوا خلاله أنه إذا وقع حادث خطير على حدود بولندا أو ليتوانيا أو لاتفيا مع بيلاروسيا، فسوف يغلقون جميع المعابر الحدودية.