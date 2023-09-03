ليتوانيا تطلب من حلف شمال الأطلسى تعزيز دفاعات دول البلطيق

وذكرت الوزارة، فى بيان نقلت عنه شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا، أن تومكوس التقى مع الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، مساء أمس، فى اجتماع انعقد فى القاعدة الجوية للقوات الجوية الليتوانية فى شياولياى وطلب خلاله تعزيز الدفاعات فى دول البلطيق من خلال نشر المزيد من الأصول، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والأنظمة.



وتسعى دول البلطيق إلى قيام الناتو بترقية مهمة الشرطة الجوية إلى مهمة الدفاع الجوي، التى ستشمل المزيد من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي. وفى منتصف يونيو الماضي، وافق الناتو على نموذج الدفاع الجوى المتناوب.



وتابع تومكوس :" إن القرار المتعلق بنموذج الناتو التناوبى للدفاع الجوى يأتى فى الوقت المناسب وهو قرار حاسم لنجاح الردع وضمان الانتقال السلس من مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسى إلى الدفاع الجوي، والأولوية الآن هى التنفيذ الفورى لنموذج الناتو التناوبى للدفاع الجوي، بدءاً بالجزء الشرقي".





وعلى هامش قمة الناتو فى فيلنيوس فى يوليو الماضي، وقعت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أيضًا اتفاقية لتوسيع المجال الجوى لأنشطة الناتو فى المنطقة.



ومُنح حلفاء الناتو حق الوصول غير المقيد إلى المجال الجوى لبحر البلطيق المشترك للقيام بأنشطة تدريبية واسعة النطاق.