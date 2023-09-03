ختام معسكر الحكام المساعدين C 1 استعدادًا للموسم الجديد

في سياق متصل ، ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.