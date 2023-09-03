ختام معسكر الحكام المساعدين C 1 استعدادًا للموسم الجديد
التاريخ
9/3/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Youm7) إختتمت اليوم معسكرات الحكام المساعدين C1
استعدادًا لانطلاق لموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 ، بمختلف مراحله.
وتواجد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومحمد فاروق وأحمد أبو العلا وحمدي القاضي ومحمد أبو خاطر وأحمد ساهر وأحمد الجارحي وأحمد فاروق للإشراف على المعسكر.
في سياق متصل ، ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".
لجنة الحكام
الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.
أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.
وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.
MENAFN03092023000132011024ID1107000418
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.