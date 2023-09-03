Monday, 04 September 2023 10:24 GMT

ختام معسكر الحكام المساعدين C 1 استعدادًا للموسم الجديد

9/3/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Youm7) إختتمت اليوم معسكرات الحكام المساعدين C1
استعدادًا لانطلاق لموسم الكروي الجديد 2023 - 2024 ، بمختلف مراحله.

وتواجد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومحمد فاروق وأحمد أبو العلا وحمدي القاضي ومحمد أبو خاطر وأحمد ساهر وأحمد الجارحي وأحمد فاروق للإشراف على المعسكر.

في سياق متصل ، ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت
لجنة الحكام
الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام لـ6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ"المستوى الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوى الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثاني".
أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.
وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات، وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية، والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

MENAFN03092023000132011024ID1107000418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث