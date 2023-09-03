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وزير الرياضة والمحافظ يتفقدان أعمال تطوير ستاد بورسعيد الجديد

9/3/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Youm7) قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد تطور الأعمال الجارية بالوقت الحالى بالاستاد.



واكد وزير الرياضة أن هدية فخامة رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي للجمهور للبورسعيدي ستكون صرح رياضي كبير وسيكون مؤهل لاستضافة كبري الأحداث الرياضية.



واوضح صبحي ان التصميم
الجديد لاستاد بورسعيد قد تم بالفعل التغيير بالكامل لكل اتجاهات المدرجات والملعب
وتم وضع التصميم الجديد ليصبح اكثر ملائمة باتجاهات الاستاد وجهاته الاربعة المختلفة .وشدد وزير الرياضة ان ستاد بورسعيد سيصبح استاد جديد ومختلف تماما حيث تم تغير الملعب والمدرجات بالكامل وسيكون التصميم والتنفيذ الجديد على احدث طراز عالمى وحسب المواصفات العالمية.



وتوجه وزير الرياضة بالشكر الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته الشخصية لتنفيذ أعمال تجديد ستاد بورسعيد .



من جانبه توجه محافظ بورسعيد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والسادة نواب بورسعيد، و مجلس إدارة النادي المصري
والتي ساهمت في تذليل كافة المعوقات لسرعة البدء والانتهاء من تنفيذ
وتحقيق حلم أبناء بورسعيد.



كما توجه النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالشكر الى وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد
على دعمهم من اجل اقامة
وتجديد هذا الصرح الرياضي الكبير.




من جانب اخر، أكد
الحسينى ابو قمر نائب رئيس النادى المصري أن ما يحدث من تطوير فى أهم مكان داخل بورسعيد والذي وافق فخامة رئيس الجمهورية على تنفيذه وهو القرار الذي اسعد جمهور بورسعيد والذي سيدخل بعد تجديدة ضمن المنشآت الرياضية المصرية
والتى تشهد طفرة كبيرة فى الوقت الحالى.




تواجد بالجولة التفقدية
الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.







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