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مران الأهلى المسائى فى النمسا.. تقسيم اللاعبين لمجموعتين..و فقرة داخل الجيم

9/3/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Youm7)
اختتم فريق الأهلي مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.



وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران المسائي.



وقامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى.



فيما قامت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد الذي يستهله الأهلي بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم ١٥ سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقى بالسعودية.







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