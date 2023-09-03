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نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة باريس للاسكواش

9/3/2023 9:20:11 AM
(MENAFN- Youm7) تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-4.



وكان الثلاثى المصرى، على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، ونور الشربينى المصنفة الثانية، قد تأهلوا إلى الدور نصف النهائى.



وتواجه نور الشربينى منافستها الإنجليزية جورجينا كيندي، وعلى الجانب الآخر فى منافسات الرجال يلتقى على فرج مع النيوزيلندى بول كول، فيما يواجه البيروفى دييجو إلياس نظيره الإنجليزى محمد الشوربجى.



وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.







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