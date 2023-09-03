نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة باريس للاسكواش

نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة باريس للاسكواش
التاريخ
9/3/2023 9:20:11 AM
(MENAFN- Youm7) تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت نوران جوهر في الدور نصف النهائي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-4.
وكان الثلاثى المصرى، على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، ونور الشربينى المصنفة الثانية، قد تأهلوا إلى الدور نصف النهائى.
وتواجه نور الشربينى منافستها الإنجليزية جورجينا كيندي، وعلى الجانب الآخر فى منافسات الرجال يلتقى على فرج مع النيوزيلندى بول كول، فيما يواجه البيروفى دييجو إلياس نظيره الإنجليزى محمد الشوربجى.
وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.
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