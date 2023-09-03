Monday, 04 September 2023 10:23 GMT

وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف»

9/3/2023 9:20:11 AM
(MENAFN- Youm7) بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية من احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات والهمم في نسختها الخامسة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة، والذي يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لوضع برنامج زمنى محدد وطرح الأفكار المقترحة للنسخة الخامسة من الاحتفالية.



أكد وزير الشباب والرياضة أن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص على مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم.



اضاف "صبحي" أن هذه الاحتفالية خير دليل علي بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك في شتى المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، كما تعمل على جعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع من خلال إشراكهم في العديد من الأنشطة والمشروعات المشتركة مع إخوانهم من نشء وشباب مصر.



وأشار وزير الشباب إلى أن الحكومة بكافة مؤسساتها تحرص على إدماج ذوي القدرات والهمم مع اقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، موضحاً أن الاحتفالية تبعث برسائل واضحة بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في مختلف الجوانب الاجتماعية، وهي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوي لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوي القدرات والهمم.







MENAFN03092023000132011024ID1107000414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث