مصطفى قمر ونجله تيام يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل
التاريخ
9/3/2023 9:20:11 AM
(MENAFN- Youm7) حرص النجم مصطفى قمر ونجله تيام على تقديم واجب العزاء في شقيق النجم عمرو عبد الجلي بمسجد عمر مكرم.وتوافد منذ قليل الفنان أشرف زكي وإيهاب فهمي لتقديم واجب العزاء في شقيق عمرو عبد الجليل.
وشيع الفنان عمرو عبد الجليل جثمان شقيقه هشام عبد الجليل، ظهر اليوم من مسجد المدينة المنورة بالمعادى، وظهرت عليه علامات الحزن في وداع شقيقه وهو نفس الأمر الذى ظهر على أفراد العائلة.
وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى للمشاركة في تشييع الجثمان ومواساة زميلهم الفنان عمرو عبد الجليل منهم، محمد لطفي، محمد عبد الحافظ ، محمد صلاح .
وأعلن النجم عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عمرو على صفحته: "البقاء لله في أخى العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار"..
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (1)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (2)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (3)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (4)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (5)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (6)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (7)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (8)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (9)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (10)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (11)
عزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل (12)
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