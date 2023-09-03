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وزيرة الثقافة تكرم 8 رموز مسرحية عالمية فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى.. صور

9/3/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Youm7) كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني 8 من رموز وصناع المسرح في مصر والعالم، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والذي يترأسه الدكتور سامح مهران، حيث تنوعت التكريمات بين عدد من أبرز المؤثرين في الحركة المسرحية، فى مصر والعالم.
وجاء اختيار النجوم المكرمين، تقديرا لبصماتهم الواضحة في عالم أبي الفنون، وإسهاماتهم الكبيرة في عالم التجريب المسرحي، وذلك تقديرًا لجهودهم المضنية من أجل النهوض بالحركة المسرحية في بلدانهم المختلفة، ووصل الأثر الكبير لأعمالهم لخارج القطر المحلي وامتد للمحيط الإقليمي والدولي.
وكرم المهرجان من مصر المخرج الكبير خالد جلال، تقديرا لمسيرته المسرحية، الذي أثرى الحركة الفنية واكتشاف وصقل مواهبًا صارت نجومًا في المسرح والسينما والتلفزيون، في مجالات التمثيل والإخراج وتصميم الديكور والأزياء، من خلال (استوديو مسرح مركز الإبداع الفني) الذي تولى رئاسته منذ 2002، حققت العروض التى وضع رؤيتها وكتب صياغتها وأخرجها لطلبة مركز الإبداع الفنى نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.
وكرم المهرجان من مصر أيضا المخرج المسرحي الكبير ناصر عبد المنعم، صاحب الإنتاج المسرحي الكبير، تنظيرا وإدارة، حيث إهتم مشروعه المسرحي بالاشتغال على التراث والتاريخ ومسرحة الرواية، أخرج للمسرح أكثر من (50) عملًا مسرحيًا ومن أهمها: رحلة حنظلة، المتاهة، طفل الرمال، الأميرة تنتظر، الطوق والإسورة، أيام الإنسان السبعة، رجل القلعة، شارك بعروضه في العديد من المهرجانات الدولية والعربية والمحلية، حصل على العديد من الجوائز أهمها :جائزة الدولة للتفوق في الفنون (2008).
ومن مصر أيضا كرم مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، مهندس الديكور الكبير حازم شبل، صاحب أشهر تصميمات الديكور المسرحية، وصاحب اللمسة الواضحة في عالم الديكور المسرحي، والحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية لعام 2004 في الديكور المسرحي، حصل على منحة فولبرايت الأمريكية للفنون لعام (2006-2007)، عمل رئيسا للمركز المصري بالهيئة العالمية للمسرح، قوميسير الجناح المصري والجناح العربي في كوادرينيال براج الدولي للسينوغرافيا (2015 و2019)، عضو لجنة التحكيم الدولية لاختيار أفضل التصميمات المقدمة لمعرض التصميمات العالمية.
كذلك كرم المهرجان الناقد المصري الكبير جلال حافظ، أستاذ متفرغ بقسم الدراما والنقد المسرحي - المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون، وصاحب العديد من المؤلفات المسرحية البارزة، منها: الفودفيل في تاريخ المسرح المصري 2006، نظرية الدراما الكلاسيكية 2022، وتقديرا لمشواره النقدي الكبير رشحته أكاديمية الفنون المصرية، للحصول على جائزة النيل في الآداب لعام 2023.
ومن السعودية كرم المهرجان سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، والرئيس الأسبق لهيئة الموسيقى السعودية، وصاحب التاريخ الرفيع في أكبر المناصب الفنية في المملكة، حيث شغل سابقا منصب رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون، عمل كرئيس تنفيذي لشرك، عين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2012م، عمل مديرًا عاماً للعلاقات والمراسم برئاسة الحرس الوطني ومسؤولاً إعلاميًا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، عمل في الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا من عام 1985 إلى عام 1988م، وشغل منصب سكرتير لجنة العلاقات الثقافية الدولية.
وكرم المهرجان من العراق الناقد والكاتب المسرحي الكبير عواد على، وهو صاحب العديد من المؤلفات الهامة في النقد المسرحي، منها: المألوف و اللامألوف في المسرح العراقي، شفرات الجسد: جدلية الحضور والغياب في المسرح، غواية المتخيّل المسرح، المعرفة والعقاب: قراءات في الخطاب المسرحي العربي: المؤسسة العربية للدراسات، قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية منها: ملحمة داعش والغبراء، مسرحية طقوس الأبيض، قدم وأشرف على عدد من الورش المسرحية داخل وخارج الدولة، في الإخراج، والسينوغرافيا، والتمثيل، ومبادئ القيادة المسرحية.
ومن المملكة المتحدة كرم المهرجان جايلز فورمان، وهو أحد المدربين الرائدين في التمثيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهو متخصص في النهج المنهجي للتمثيل ولا سيما في تقنية Yat Malmgren Laban المعروفة باسم الراقص السويدي لتحليل الشخصية أو علم نفس الحركة، والحاصل مؤخرا على جائزة في حفل توزيع جوائز الأفلام السويسرية لعام 2023 تقديرًا لمساهمته في الصناعة السويسرية.
ومن أوغندا كرم المهرجان كذلك، أسيموي ديبوراه كاوي، وهى كاتبة مسرحية حائزة على جوائز ومنتجة وفنانة مؤدية، وحاليًا، المدير الفني المنتج لمؤسسة تيبير للفنون والمدير الفني لمهرجان كمبالا الدولي للمسرح، عملت مع معهد صن دانس لبرامج المسرح، قسمت وقتها بين مدينة نيويورك ومدن مختلفة في شرق أفريقيا، وقادت مبادرة صن دانس شرق أفريقيا، حصلت كاوي على دبلومة في الموسيقى والرقص والدراما، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة وفي الكتابة للأداء من معهد كاليفورنيا للفنون، تشمل مسرحيات السيدة أسيموي الأخيرة: التلال الحمراء، والعالم المنسي، هل يعرفون أنه الكريسماس؟، أرض الميعاد، فازت مسرحيتها الإذاعية (تبدو ك ويل سميث/ ويل سميث يبدو شبه)، بجائزة في مسابقة الكتابة المسرحية من بى بى سي خدمة عالمية للأداء الافريقي.

























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