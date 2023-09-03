نسمة عبد العزيز تقدم فقرة بالصعيدى للريس كرم الجهينى فى مهرجان القلعة
التاريخ
9/3/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت الفنانة نسمة عبد العزي خلال حفلها فى مهرجان محكى القلعة فقرة غناء صعيدى للريس كرم الجهيني ونجله محمود، أدى فيها أغانى الريس متقال "اتفرج ع الحلاوة".
وبدأ توافد الجمهور قبل الحفل بأكثر من ساعتين،
حيث يقام اليوم حفلان لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والنجم عزيز مرقة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.
وأعرب النجم الأردنى عزيز مرقة عن سعادته بالمشاركة بحفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "دى أول مرة أشارك في مهرجان القلعة، لكن متحمس للقاء الجمهور المصرى العظيم".
وأضاف عزيز مرقة: "أتمنى أن ألتقى الجمهور المصرى كل يوم لأنى بحب مصر وشعبها، وسعيد بالمشاركة، وأتمنى أن أقدم ما يسعد الجمهور سواء الذى سيحضر الحفل أو من سيشاهدها على قناة الحياة التى أشكرها لنقلها كل المهرجانات الفنية بمصر".
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