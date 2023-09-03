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نسمة عبد العزيز تقدم فقرة بالصعيدى للريس كرم الجهينى فى مهرجان القلعة

9/3/2023 9:20:10 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت الفنانة نسمة عبد العزي خلال حفلها فى مهرجان محكى القلعة فقرة غناء صعيدى للريس كرم الجهيني ونجله محمود، أدى فيها أغانى الريس متقال "اتفرج ع الحلاوة".
وبدأ توافد الجمهور قبل الحفل بأكثر من ساعتين،
حيث يقام اليوم حفلان لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والنجم عزيز مرقة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

وأعرب النجم الأردنى عزيز مرقة عن سعادته بالمشاركة بحفل ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "دى أول مرة أشارك في مهرجان القلعة، لكن متحمس للقاء الجمهور المصرى العظيم".
وأضاف عزيز مرقة: "أتمنى أن ألتقى الجمهور المصرى كل يوم لأنى بحب مصر وشعبها، وسعيد بالمشاركة، وأتمنى أن أقدم ما يسعد الجمهور سواء الذى سيحضر الحفل أو من سيشاهدها على قناة الحياة التى أشكرها لنقلها كل المهرجانات الفنية بمصر".



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