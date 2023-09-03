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عرض مسرحية تشارلي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) عرضت مسرحية "تشارلي" خلال حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب ، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، العرض من إخراج أحمد البوهي، وتأليف الدكتور مدحت العدل، ويعرض على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي وقع عليه اختيار اللجنة العليا للمهرجان، ليكون عرض الافتتاح.




وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهرجان رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ولفيف من الفنانين من مصر والعالم العربي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.



وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.




وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.



عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم“تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.



عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.











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