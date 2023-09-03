عرض مسرحية تشارلي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
التاريخ
9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) عرضت مسرحية "تشارلي" خلال حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب ، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، العرض من إخراج أحمد البوهي، وتأليف الدكتور مدحت العدل، ويعرض على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي وقع عليه اختيار اللجنة العليا للمهرجان، ليكون عرض الافتتاح.
وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهرجان رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، ولفيف من الفنانين من مصر والعالم العربي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.
وتتناول المسرحية حياة الممثل البريطاني الأصل تشارلي شابلن (1889-1977)، أيقونة السينما الصامته، حيث أصبح "تشابلن" أيقونة في جميع أنحاء العالم من خلال شخصيته الشهيرة "المتشرد، الصعلوك أو المتسَكِّع"، ويعتبر من الشخصيات الأبرز في تاريخ صناعة السينما. امتدت حياته المهنية لأكثر من 75 سنة، من بداية طفولته في العصر الفيكتوري وحتى قبل وفاته بسنة، شملت التملق والجدل.
وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن"، جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة، من خلال الغناء والاستعراضات، بالإضافة إلى عرض أبرز أفلامه التي ساهمت في خلق جماهيريته وشعبيته الجارفة.
عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم“تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.
عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.
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