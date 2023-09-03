من المعروف أن اللون الأخضر الداكن يتوافق

بشكل مثالى مع اللون الوردى، لأنه يساعد على جعل اللون خفيف ودافئ، ويمكن إضافة وسائد ملونة باللون الوردى، المرسومة بالورود، لعمل مزيج رائع بين اللونين.



اللون الوردى

اللون الأخضر يناسب بشكل كبير مع غرفة النوم ذات الطراز البوهيمى، ويعطى شعور بالإنتعاش والحرية، ويمكن وضع سجاد مزخرف الشكل وفراش المناسب لمساحة الغرفة، ويعتبر اللون الأبيض للفراش بمثابة اللون الأساسى، بجوار الألوان المحايدة، التي يمكن أن تظهر في الأوانى والمقاعد، للحصول على مظهر ترابى، ويمكن وضع بعض النباتات لإعطاء شكل الطبيعة.



قطع ديكور

اللون الأخضر قادر على أن يجعل غرفة النوم تحصل على مظهر فخم بشكل كبير، بالجدران الملون باللون الأخضر والسقف المغطى بورق الحائط، ويتم تلوين المساحة بإضاءة مميزة، ويمكن اختيار الأثاث باللون الأحمر الياقوتى الذى يعطى فخامة مع الوسائد الفخمة بشكل كبير.



شكل ملكى

تطبيق غرفة النوم باللون الأخضر، مع اختيار ألوان مشرقة ومرحة، لجعل غرفة النوم الداكنة تذهب إلى مستوى آخر، ولهذا يمكن تجربة الألوان المتضاربة لخلق أجواء من التميز والرقى، عن طريق اختيار لون مناسب مع اللون الأصفر ويمكن إضافة اللحاف الوردى لخلق تجانس فريد من نوعه لشكل عصرى لا يقاوم.



لون ساطع

يمكن لمن يريد غرفة نوم أنيقة ومميزة باللون الأخضر، أن يتم وضع ورق الحائط على الجدران بشكل أوراق كثيرة، لإعطاء تأثير الغابة الغنية بالأوراق الخضراء، ويمكن استخدام ديكور بسيط عن طريق وضع فراش بسيط مع اختيار النوافذ بأن تكون كريمى اللون.



