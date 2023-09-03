أفكار لغرف نوم خضراء اللون أنيقة وراقية.. لو بتحب ألوان الطبيعة
التاريخ
9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يريد أن يحصل على غرفة نوم مثالية بألوان
مبهجة أو هادئة، توافق ذوقه الشخصى حتى يشعر بالراحة فى
غرفة النوم ، ويوجد اللون الأخضر الداكن المريح للعين بشكل كبير، وقد يفكر البعض أن تصميم غرفة النوم الخضراء ستحتاج الكثير من التفكير في الأشكال والأنماط التى تليق مع ذلك اللون، ويوجد بعض الأفكار التي يمكن أخذ الإلهام منها للحصول على غرفة نوم عصرية ومريحة في نفس الوقت، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع"thespruce". اللون الوردى:
من المعروف أن اللون الأخضر الداكن يتوافق
بشكل مثالى مع اللون الوردى، لأنه يساعد على جعل اللون خفيف ودافئ، ويمكن إضافة وسائد ملونة باللون الوردى، المرسومة بالورود، لعمل مزيج رائع بين اللونين.
قطع ديكور خضراء:
اللون الوردى
اللون الأخضر يناسب بشكل كبير مع غرفة النوم ذات الطراز البوهيمى، ويعطى شعور بالإنتعاش والحرية، ويمكن وضع سجاد مزخرف الشكل وفراش المناسب لمساحة الغرفة، ويعتبر اللون الأبيض للفراش بمثابة اللون الأساسى، بجوار الألوان المحايدة، التي يمكن أن تظهر في الأوانى والمقاعد، للحصول على مظهر ترابى، ويمكن وضع بعض النباتات لإعطاء شكل الطبيعة.
ورق حائط أو طلاء أخضر :
قطع ديكور
اللون الأخضر قادر على أن يجعل غرفة النوم تحصل على مظهر فخم بشكل كبير، بالجدران الملون باللون الأخضر والسقف المغطى بورق الحائط، ويتم تلوين المساحة بإضاءة مميزة، ويمكن اختيار الأثاث باللون الأحمر الياقوتى الذى يعطى فخامة مع الوسائد الفخمة بشكل كبير.
ألوان مشرقة مع الأخضر:
شكل ملكى
تطبيق غرفة النوم باللون الأخضر، مع اختيار ألوان مشرقة ومرحة، لجعل غرفة النوم الداكنة تذهب إلى مستوى آخر، ولهذا يمكن تجربة الألوان المتضاربة لخلق أجواء من التميز والرقى، عن طريق اختيار لون مناسب مع اللون الأصفر ويمكن إضافة اللحاف الوردى لخلق تجانس فريد من نوعه لشكل عصرى لا يقاوم.
ورق الحائط:
لون ساطع
يمكن لمن يريد غرفة نوم أنيقة ومميزة باللون الأخضر، أن يتم وضع ورق الحائط على الجدران بشكل أوراق كثيرة، لإعطاء تأثير الغابة الغنية بالأوراق الخضراء، ويمكن استخدام ديكور بسيط عن طريق وضع فراش بسيط مع اختيار النوافذ بأن تكون كريمى اللون.
ورق الحائط فوق الطلاء
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