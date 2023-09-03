



برج الثور

صديق يعتمد عليه ودائماً ما يدعم صديقه مادياً ومعنوياً، ولديه استعداد دائماً بإقراض أصدقائه المال مقابل سداد ديونهم أو إصلاح شيئاً ما في منزلهم، ويتسم مولود برج الثور بأنه لا يفكر كثيراً عند إقراض المال لأصدقائه، حيث يرى بأنه بذلك يساعدهم في التخلص من مشاكلهم.

يشعر

برج الحوت بالصعوبات المالية التى يمر بها أصدقاؤه ويسارع في مساعدتهم بأى شيء يملكه حتى لو لم يطلب أصدقاؤه منه ذلك، وذلك لأنه يتصف بالكرم والعاطفية التي تدفعه لمساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.





يعتبر برج الميزان صانعا للسلام ودائماً ما يسعى للحفاظ على علاقته بالآخرين، ويقدم أموالا لأصدقائه لمساعدتهم ودائماً ما يسارع فى دفع فاتورة العشاء عند تناول الطعام مع أصدقائه.

يتسم مولود برج القوس بروحه المرحة وتفاؤله الدائم، لذلك دائماً ما يحرص على دعوة أصدقائه للقيام برحلة جماعية ولا يبخل عليهم بأى نقود يحتاجون إليها، لأنه معتقد بأن عمله الصالح سوف يعود إليه يوماً ما، لذلك يبادر طوال الوقت بمساعدة من يحتاج إليه وخاصة أصدقائه، لهذا فهو محبوب من الجميع دائماً.

ولا يتردد برج القوس لحظة واحدة فى مساعدة الآخرين، كما أن روحه المرحة البشوشة معدية، لذلك يعتبره من حوله بمثابة طاقة إيجابية بالنسبة لهم.