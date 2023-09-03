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أبراج بتسلف أصحابها فلوس من غير تردد أو تفكير.. أبرزهم الثور والميزان

9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص الكثيرون على الوقوف بجوار أصدقائهم فى جميع المواقف سواء السراء أو الضراء، ولا يبخلون عليهم بالمال، حيث لديهم استعداد دائماً لإقراضهم أى نقود يريدونها، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".


أبراج فلكية تقرض أصدقاءها أموالا دون تفكير

برج الثور

برج الثور
صديق يعتمد عليه ودائماً ما يدعم صديقه مادياً ومعنوياً، ولديه استعداد دائماً بإقراض أصدقائه المال مقابل سداد ديونهم أو إصلاح شيئاً ما في منزلهم، ويتسم مولود برج الثور بأنه لا يفكر كثيراً عند إقراض المال لأصدقائه، حيث يرى بأنه بذلك يساعدهم في التخلص من مشاكلهم.


أبراج تقرض أصدقائها أموال
برج الحوت

يشعر
برج الحوت بالصعوبات المالية التى يمر بها أصدقاؤه ويسارع في مساعدتهم بأى شيء يملكه حتى لو لم يطلب أصدقاؤه منه ذلك، وذلك لأنه يتصف بالكرم والعاطفية التي تدفعه لمساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.


إقراض نقود


برج الميزان

يعتبر برج الميزان صانعا للسلام ودائماً ما يسعى للحفاظ على علاقته بالآخرين، ويقدم أموالا لأصدقائه لمساعدتهم ودائماً ما يسارع فى دفع فاتورة العشاء عند تناول الطعام مع أصدقائه.


أبراج تقرض نقود لأصدقائها
برج القوس

يتسم مولود برج القوس بروحه المرحة وتفاؤله الدائم، لذلك دائماً ما يحرص على دعوة أصدقائه للقيام برحلة جماعية ولا يبخل عليهم بأى نقود يحتاجون إليها، لأنه معتقد بأن عمله الصالح سوف يعود إليه يوماً ما، لذلك يبادر طوال الوقت بمساعدة من يحتاج إليه وخاصة أصدقائه، لهذا فهو محبوب من الجميع دائماً.

ولا يتردد برج القوس لحظة واحدة فى مساعدة الآخرين، كما أن روحه المرحة البشوشة معدية، لذلك يعتبره من حوله بمثابة طاقة إيجابية بالنسبة لهم.


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