أبراج بتسلف أصحابها فلوس من غير تردد أو تفكير.. أبرزهم الثور والميزان
التاريخ
9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص الكثيرون على الوقوف بجوار أصدقائهم فى جميع المواقف سواء السراء أو الضراء، ولا يبخلون عليهم بالمال، حيث لديهم استعداد دائماً لإقراضهم أى نقود يريدونها، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج فلكية تقرض أصدقاءها أموالا دون تفكير
برج الثور
برج الثور
صديق يعتمد عليه ودائماً ما يدعم صديقه مادياً ومعنوياً، ولديه استعداد دائماً بإقراض أصدقائه المال مقابل سداد ديونهم أو إصلاح شيئاً ما في منزلهم، ويتسم مولود برج الثور بأنه لا يفكر كثيراً عند إقراض المال لأصدقائه، حيث يرى بأنه بذلك يساعدهم في التخلص من مشاكلهم.
أبراج تقرض أصدقائها أموال
برج الحوت
يشعر
برج الحوت بالصعوبات المالية التى يمر بها أصدقاؤه ويسارع في مساعدتهم بأى شيء يملكه حتى لو لم يطلب أصدقاؤه منه ذلك، وذلك لأنه يتصف بالكرم والعاطفية التي تدفعه لمساعدة من يحتاج إليه طوال الوقت.
إقراض نقود
برج الميزان
يعتبر برج الميزان صانعا للسلام ودائماً ما يسعى للحفاظ على علاقته بالآخرين، ويقدم أموالا لأصدقائه لمساعدتهم ودائماً ما يسارع فى دفع فاتورة العشاء عند تناول الطعام مع أصدقائه.
أبراج تقرض نقود لأصدقائها
برج القوس
يتسم مولود برج القوس بروحه المرحة وتفاؤله الدائم، لذلك دائماً ما يحرص على دعوة أصدقائه للقيام برحلة جماعية ولا يبخل عليهم بأى نقود يحتاجون إليها، لأنه معتقد بأن عمله الصالح سوف يعود إليه يوماً ما، لذلك يبادر طوال الوقت بمساعدة من يحتاج إليه وخاصة أصدقائه، لهذا فهو محبوب من الجميع دائماً.
ولا يتردد برج القوس لحظة واحدة فى مساعدة الآخرين، كما أن روحه المرحة البشوشة معدية، لذلك يعتبره من حوله بمثابة طاقة إيجابية بالنسبة لهم.
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