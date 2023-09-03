قبل المولد النبوي.. اعرفى طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية فى البيت
التاريخ
9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) نقدم أفضل الطرق في صناعة حلوى المولد النبوى الشريف فى المنزل، استعدادا للمولد، ويمكن تحضير الحلوى بأقل التكاليف المادية وفى أسرع وقت، وفقًا لما أشارت إليه الشيف مي صيام لـ "اليوم السابع"، ولهذا نستعرض
طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل حلاوة المولد و الفولية و الحمصية و السمسمية : المكونات:
نصف كيلو فول سوداني مقش ، أو نصف كيلو سمسم، أو نصف كيلو حمص.
ربع كيلو من السكر.
كوب ماء.
ليمون. طريقة تحضير حلاوة المولد (الفولية، السمسمية، الحمصية):
قومي بتحضير إناء مناسب ثم قومي بوضع الماء على النار.
ضيفي السكر وعصير الليمون.
اتركي الماء على النار بالمكونات مع التقليب جيداً لحين
تحصلي على اللون الذهبي.
ارفعي الوعاء وضعي
الفولية أو الحمصية، والسمسمية
وقومي بالتقليب جيداً.
قومي بتحضير صينية مدهونة بالزيت، وضعى الخليط بداخلها.
اتركي الصينية تبرد وتتماسك المكونات ببعضها بشكل قوي.
وقومي بتقطيعها والحصول على حلاوة المولد بأقل تكلفة.
حمصية فولية سمسمية
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