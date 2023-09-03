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قبل المولد النبوي.. اعرفى طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية فى البيت

9/3/2023 9:20:09 AM
(MENAFN- Youm7) نقدم أفضل الطرق في صناعة حلوى المولد النبوى الشريف فى المنزل، استعدادا للمولد، ويمكن تحضير الحلوى بأقل التكاليف المادية وفى أسرع وقت، وفقًا لما أشارت إليه الشيف مي صيام لـ "اليوم السابع"، ولهذا نستعرض
طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.


طريقة عمل الحمصية


طريقة عمل حلاوة المولد و الفولية و الحمصية و السمسمية : المكونات:

نصف كيلو فول سوداني مقش ، أو نصف كيلو سمسم، أو نصف كيلو حمص.

ربع كيلو من السكر.

كوب ماء.

ليمون.

طريقة تحضير حلاوة المولد (الفولية، السمسمية، الحمصية):


قومي بتحضير إناء مناسب ثم قومي بوضع الماء على النار.


ضيفي السكر وعصير الليمون.

اتركي الماء على النار بالمكونات مع التقليب جيداً لحين
تحصلي على اللون الذهبي.

ارفعي الوعاء وضعي
الفولية أو الحمصية، والسمسمية
وقومي بالتقليب جيداً.

قومي بتحضير صينية مدهونة بالزيت، وضعى الخليط بداخلها.


اتركي الصينية تبرد وتتماسك المكونات ببعضها بشكل قوي.

وقومي بتقطيعها والحصول على حلاوة المولد بأقل تكلفة.


حمصية فولية سمسمية




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