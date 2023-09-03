Monday, 04 September 2023 10:23 GMT

عطور تشعرك بالفخامة والذوق الرفيع.. اعرف أنواعها وإزاى تختارها؟

9/3/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Youm7) من أكثر الأشياء فخامة وتميزا هي بعض العطور التي يطلق عليها "الرائحة الغنية" والتي تحمل المعنيان، هي رائحة باهظة الثمن، كما أنه يعطي الشعور النفسي بالرقي والفخامة والغنى، كما أنها تعمل على تحقيق هالة من النجاح والرفاهية وفقاً لعلم الطاقة، فإلى جانب العلامة التجارية، يجب أن تتوافر الثقة في النفس التي تعطي القدرة على كسب المزيد من الأموال.


الرائحة الغنية روائح مرتبطة بالمال والعلامات التجارية الراقية

وبحسب ما ذكره موقع "weightlossgroove"، هناك
روائح صممت بعناية من قبل خبراء يدركون أهمية خلق تجربة حسية تتناسب مع جودة منتجاتهم، حيث إنهم يستخدمون الأزهار والحمضيات، نادرة الوجود، ذات الروائح الفريدة لخلق شعور منعش وحيوي في المنازل الراقية، ويمكن أن يساعد دمج النباتات المجففة أو الزيوت العطرية في التغلب على الروائح القوية والروائح الكريهة، ويستعرض "اليوم السابع" دليل لاختيار الروائح التي تدل على الثروة والنجاح.


العطور اقرأ مكونات العطر

يمكن للعطر الذي يحتوي على البرغموت أو الياسمين أو خشب الصندل أن يشير إلى الفخامة والذوق الرفيع، كما أن هذه الروائح جاذبة للطاقة الإيجابية وتعطي احساس متواصل بالانتعاش.


طاقة العطور


الروائح الدافئة

جرب رائحة دافئة مثل القرفة أو القرنفل للحصول على شعور أكثر جرأة، وراحة، بغض النظر عن الرائحة التي تختارها، استخدمها باعتدال وبساطة، لم تكن الرائحة الغنية للجسم فقط بل للمنزل والمكتب أيضاً، وذلك بخطاة بسيطة، وهي:

تنظيف المكان

يمكن أن يكون التخلص من القمامة، واحدة من الطرق التي تساعد على ثبات الروائح الجميلة في المنزل، والتي لا يشترط شراءها بمبالغ باهظة الثمن، فعصر الليمون أو والمسح بالصابون الأطباق، من الطرق التي تساعد على أن يكون منزل رائحته جميلة.

استخدام أشياء تمتص الروائح الكريهة

يمكن وضع قشور البرتقال والليمون في سلة المهملات، وفي أركان المنزل، لإمتصاص أي رائحة كريهة، أو إضافة صودا الخبز في تلك الصناديق.

تنظيف السجاد

على عكس الأرضيات المصنوعة من البلاط والخشب الصلب، فإن السجاد الفخم، يحبس الروائح ويحتفظ بها، فعليكٍ بعد تنظيفها يوميا رش صودا الخبز عليها لإمتصاص أي روائح عالقة بها.

مغلي الأعشاب

يمكن اختيار مجموعة من الأعشاب العطرية ووضعها في الماء على النار وتركها لتغلى حتى تتصاعد أبخرتها وتعطر المكان.



MENAFN03092023000132011024ID1107000405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث