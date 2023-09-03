عطور تشعرك بالفخامة والذوق الرفيع.. اعرف أنواعها وإزاى تختارها؟
التاريخ
9/3/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Youm7) من أكثر الأشياء فخامة وتميزا هي بعض العطور التي يطلق عليها "الرائحة الغنية" والتي تحمل المعنيان، هي رائحة باهظة الثمن، كما أنه يعطي الشعور النفسي بالرقي والفخامة والغنى، كما أنها تعمل على تحقيق هالة من النجاح والرفاهية وفقاً لعلم الطاقة، فإلى جانب العلامة التجارية، يجب أن تتوافر الثقة في النفس التي تعطي القدرة على كسب المزيد من الأموال.
الرائحة الغنية روائح مرتبطة بالمال والعلامات التجارية الراقية
وبحسب ما ذكره موقع "weightlossgroove"، هناك
روائح صممت بعناية من قبل خبراء يدركون أهمية خلق تجربة حسية تتناسب مع جودة منتجاتهم، حيث إنهم يستخدمون الأزهار والحمضيات، نادرة الوجود، ذات الروائح الفريدة لخلق شعور منعش وحيوي في المنازل الراقية، ويمكن أن يساعد دمج النباتات المجففة أو الزيوت العطرية في التغلب على الروائح القوية والروائح الكريهة، ويستعرض "اليوم السابع" دليل لاختيار الروائح التي تدل على الثروة والنجاح.
العطور اقرأ مكونات العطر
يمكن للعطر الذي يحتوي على البرغموت أو الياسمين أو خشب الصندل أن يشير إلى الفخامة والذوق الرفيع، كما أن هذه الروائح جاذبة للطاقة الإيجابية وتعطي احساس متواصل بالانتعاش.
طاقة العطور
الروائح الدافئة
جرب رائحة دافئة مثل القرفة أو القرنفل للحصول على شعور أكثر جرأة، وراحة، بغض النظر عن الرائحة التي تختارها، استخدمها باعتدال وبساطة، لم تكن الرائحة الغنية للجسم فقط بل للمنزل والمكتب أيضاً، وذلك بخطاة بسيطة، وهي: تنظيف المكان
يمكن أن يكون التخلص من القمامة، واحدة من الطرق التي تساعد على ثبات الروائح الجميلة في المنزل، والتي لا يشترط شراءها بمبالغ باهظة الثمن، فعصر الليمون أو والمسح بالصابون الأطباق، من الطرق التي تساعد على أن يكون منزل رائحته جميلة. استخدام أشياء تمتص الروائح الكريهة
يمكن وضع قشور البرتقال والليمون في سلة المهملات، وفي أركان المنزل، لإمتصاص أي رائحة كريهة، أو إضافة صودا الخبز في تلك الصناديق. تنظيف السجاد
على عكس الأرضيات المصنوعة من البلاط والخشب الصلب، فإن السجاد الفخم، يحبس الروائح ويحتفظ بها، فعليكٍ بعد تنظيفها يوميا رش صودا الخبز عليها لإمتصاص أي روائح عالقة بها. مغلي الأعشاب
يمكن اختيار مجموعة من الأعشاب العطرية ووضعها في الماء على النار وتركها لتغلى حتى تتصاعد أبخرتها وتعطر المكان.
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