وبحسب ما ذكره موقع "weightlossgroove"، هناك

روائح صممت بعناية من قبل خبراء يدركون أهمية خلق تجربة حسية تتناسب مع جودة منتجاتهم، حيث إنهم يستخدمون الأزهار والحمضيات، نادرة الوجود، ذات الروائح الفريدة لخلق شعور منعش وحيوي في المنازل الراقية، ويمكن أن يساعد دمج النباتات المجففة أو الزيوت العطرية في التغلب على الروائح القوية والروائح الكريهة، ويستعرض "اليوم السابع" دليل لاختيار الروائح التي تدل على الثروة والنجاح.

يمكن للعطر الذي يحتوي على البرغموت أو الياسمين أو خشب الصندل أن يشير إلى الفخامة والذوق الرفيع، كما أن هذه الروائح جاذبة للطاقة الإيجابية وتعطي احساس متواصل بالانتعاش.





جرب رائحة دافئة مثل القرفة أو القرنفل للحصول على شعور أكثر جرأة، وراحة، بغض النظر عن الرائحة التي تختارها، استخدمها باعتدال وبساطة، لم تكن الرائحة الغنية للجسم فقط بل للمنزل والمكتب أيضاً، وذلك بخطاة بسيطة، وهي:

يمكن أن يكون التخلص من القمامة، واحدة من الطرق التي تساعد على ثبات الروائح الجميلة في المنزل، والتي لا يشترط شراءها بمبالغ باهظة الثمن، فعصر الليمون أو والمسح بالصابون الأطباق، من الطرق التي تساعد على أن يكون منزل رائحته جميلة.

يمكن وضع قشور البرتقال والليمون في سلة المهملات، وفي أركان المنزل، لإمتصاص أي رائحة كريهة، أو إضافة صودا الخبز في تلك الصناديق.

على عكس الأرضيات المصنوعة من البلاط والخشب الصلب، فإن السجاد الفخم، يحبس الروائح ويحتفظ بها، فعليكٍ بعد تنظيفها يوميا رش صودا الخبز عليها لإمتصاص أي روائح عالقة بها.

يمكن اختيار مجموعة من الأعشاب العطرية ووضعها في الماء على النار وتركها لتغلى حتى تتصاعد أبخرتها وتعطر المكان.



