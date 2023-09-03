أغرب الساندويتشات حول العالم.. منها زبدة الفول السودانى بالمخلل
التاريخ
9/3/2023 9:20:08 AM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثير منا من تلهيه أعماله ومهامه المنزلية أو المهنية عن تناول الطعام طوال اليوم، وذلك للانتهاء من جميع ما ورائه علي أكمل وجه دون تقصير حتى لو كان ذلك سوف يأتي على صحته، وهذا ما يجعلنا نلجأ لتناول الساندويتش، أي كان ما به، لنشعر بالشبع، ويجعلنا قادرين على استكمال القادم، ولكن هناك بالفعل ساندويتشات لم تتوقع تناول مكوناتها سوياً في ساندويتش واحد، ويستعرض" اليوم السابع "أغرب أنواع الساندويتشات وفقاً لما نشره موقع "britisrnershop". موز ومايونيز
قد يعتقد البعض أنهم مكونان لا يمكن المزج بينهما في وجبة واحدة، وليس "ساندوتش "واحداً، ولكن من الواضح أن هذا شيء عادي يحبه الكثير، حتى أنها يطلق عليها اسم "الطعام الجنوبي الشهي" في الولايات المتحدة.
موز بالمايونيز خبز متعدد النكهات
ويباع فى علب بالدول الأجنبية وهو عبارة عن شطيرة في علبة تحتوي على لفة خبز ومجموعة متنوعة من النكهات، بما في ذلك زبدة الفول السوداني والجيلي والدجاج المشوي بالعسل، ولا يحتاج هذا الساندويتش إلى التبريد، أو حتى التسخين فكل فرد يتناوله كما يحبه هو.
خبز متعدد النكهات روبيكس كوبويتش
هذا الساندويتش هو عبارة عن مكعب روبيك مكون من اللحم والجبن، مما يجعله يستحق مشاهدته أولاً قبل تناوله، ثم يأكل بأي طريقة ومن أي جهة.
روبيكس كوبويتش زبدة الفول السوداني والمخلل
على الرغم من أن هذا المزيج لا ينبغي أن ينجح، إلا أن المزيد من زبدة الفول السوداني الناعمة مع المخلل المقطع قد يكون مزيجا لذيذا لدى البعض، خاصة في انجلترا الذين يعشقون تجربة اشياء مختلفة في الأطعمة.
زبدة الفول مع المخلل برجر الدونات
هو عبارة عن شريحة لحم، وجبنة كريمي، وشرائح من البسطرمة، كلها متماسكة معا بواسطة عجينة "الدونتس"، ثم يخبز ويأكل.
برجر الدونات السكلانس
هو ساندوتش مصري مميز عبارة عن مزيج من لقشطه والمربي والحلاوة الطحينة، مع قطع من المخلل، ويمكن تناوله في الخبز الفيتو، أو البلدي.
سكلانس
MENAFN03092023000132011024ID1107000404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.