قد يعتقد البعض أنهم مكونان لا يمكن المزج بينهما في وجبة واحدة، وليس "ساندوتش "واحداً، ولكن من الواضح أن هذا شيء عادي يحبه الكثير، حتى أنها يطلق عليها اسم "الطعام الجنوبي الشهي" في الولايات المتحدة.

ويباع فى علب بالدول الأجنبية وهو عبارة عن شطيرة في علبة تحتوي على لفة خبز ومجموعة متنوعة من النكهات، بما في ذلك زبدة الفول السوداني والجيلي والدجاج المشوي بالعسل، ولا يحتاج هذا الساندويتش إلى التبريد، أو حتى التسخين فكل فرد يتناوله كما يحبه هو.

هذا الساندويتش هو عبارة عن مكعب روبيك مكون من اللحم والجبن، مما يجعله يستحق مشاهدته أولاً قبل تناوله، ثم يأكل بأي طريقة ومن أي جهة.

على الرغم من أن هذا المزيج لا ينبغي أن ينجح، إلا أن المزيد من زبدة الفول السوداني الناعمة مع المخلل المقطع قد يكون مزيجا لذيذا لدى البعض، خاصة في انجلترا الذين يعشقون تجربة اشياء مختلفة في الأطعمة.

هو عبارة عن شريحة لحم، وجبنة كريمي، وشرائح من البسطرمة، كلها متماسكة معا بواسطة عجينة "الدونتس"، ثم يخبز ويأكل.

هو ساندوتش مصري مميز عبارة عن مزيج من لقشطه والمربي والحلاوة الطحينة، مع قطع من المخلل، ويمكن تناوله في الخبز الفيتو، أو البلدي.



