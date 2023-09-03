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طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص لجمع 5 مليارات دولار

9/3/2023 9:20:07 AM
(MENAFN- Youm7) تعتزم الحكومة، طرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر عام 2023 حتى يونيو عام 2024 بهدف جمع 5 مليارات دولار، وفقًا للتقرير الأول لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.



وتبدأ الخطة الحكومية، ببيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر عام 2023، يليها بشهر طرح محطات شركة وطنية، ويختتم العام بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وبيع شركة صافي.



وخلال النصف الأول من عام 2024، سيتم طرح محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف، ومشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024 وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.



وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.



وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.



وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.











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