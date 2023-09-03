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أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2200 جنيهًا للجرام

9/3/2023 9:20:07 AM
(MENAFN- Youm7) شهد اليوم الجمعة 1-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب اليوم، الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2200 جنيها للجرام، وشدد وزير الإسكان، على شركات المقاولات المُنفذة لمشروع موقع التجلي الأعظم ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة.



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 فى مصر استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 2200 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2514 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1886 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17600 جنيه.



وزير البترول يتابع تطورات مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميدور تابع المهندس طارق الملا وزير البترول، تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الانتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

أكد "الملا"، أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع مصفاة تكرير ميدور، والالتزام بالبرامج الزمنية
لتنفيذه، مشددا على أهمية وسرعة التنسيق
بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل أي تحديات
لضمان تنفيذ المراحل الاخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.



وزير الإسكان يوجه الشركات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التجلى الأعظم عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس؛ لمتابعة البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وممثلي الجهات المعنية.
وشدد وزير الإسكان، على شركات المقاولات المُنفذة للمشروع ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، ووجه مجموعة العمل المعنية بالإشراف على المشروع، بالمتابعة الدورية الحثيثة لمدى التزام شركات المقاولات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وإعداد تقارير عن الموقف التنفيذي يتم عرضها على وزير الإسكان مباشرة، كما وجه بضرورة الإدارة الرشيدة للمشروع بما يتلاءم مع قيمته.

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