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نمو قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 2.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو

9/3/2023 9:20:07 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 2.262 تريليون جنيه بنهاية يونيو عام 2023، مقابل 1.266 تريليون جنيه بنهاية يونيو عام 2022، بنسبة نمو 78.6%، وبلغت عدد الإشهارات بالسجل سجل 139.3 ألف إشهار بنهاية يونيو، مقابل 116.9 ألف إشهار بنهاية يونيو 2022، بنسبة نمو 19.2%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .



وتصدر قطاع البنوك على نسبة 97.66% من قيمة الإشهارات المسجلة، أعقبه شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.94%، يليه شركات التخصيم بنسبة 0.21% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.12%، وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 80.52%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 8.19%، وشركات التجزئة على نسبة 8.06%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.66%.



يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.

ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية-سجل ائتماني).



كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).







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