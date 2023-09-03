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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء الاتصالات والتعليم

9/3/2023 9:20:07 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.3%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، 3.3%، 3.1%، على التوالي، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي.



كما صعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 1.5%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 0.1%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-آخر أسبوع في شهر أغسطس- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 802.4 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 252 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.054 تريليون جنيه إلى 1.084 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.







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