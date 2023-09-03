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تعرف على أسماء الفنانين المشاركين بملتقى الخط العربى فى دورته الثامنة

9/3/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Youm7) نشر صندوق التنمية الثقافية أسماء المقبولين للمشاركة بملتقى الدولى لفنون الخط العربى
بدورته الثامنة، تحت شعار الخط والنصر "خمسون عاما من الانتصارات المجيدة"، والذى يقام في الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر المقبل.

وقال وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن لجنة الفرز تشكلت برئاسة الدكتور مصطفى عبد الرحيم وعضوية الفنانين: على محمد على، محمد شبل، صالح عبد النعيم، ومحمد عمر.

ومن جانبه قال الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى، لقد تقدم للمسابقة 116 فنانا تم اختيار 71 فنانا منهم 15 فنانا من 13 دولة: الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان، بالإضافة إلى 56 فنانا من مصر.

وأشار بغدادي إلى أنه بمناسبة إدارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعما لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.


اسماء المقبولين بالخارج فى ملتقى الخط العربى



اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (1)



اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (2)



اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (3)



اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (4)




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