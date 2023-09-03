تعرف على أسماء الفنانين المشاركين بملتقى الخط العربى فى دورته الثامنة
التاريخ
9/3/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Youm7) نشر صندوق التنمية الثقافية أسماء المقبولين للمشاركة بملتقى الدولى لفنون الخط العربى
بدورته الثامنة، تحت شعار الخط والنصر "خمسون عاما من الانتصارات المجيدة"، والذى يقام في الفترة من 10 إلى 20 أکتوبر المقبل.
وقال وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن لجنة الفرز تشكلت برئاسة الدكتور مصطفى عبد الرحيم وعضوية الفنانين: على محمد على، محمد شبل، صالح عبد النعيم، ومحمد عمر.
ومن جانبه قال الكاتب والفنان محمد بغدادي القوميسير العام للملتقى، لقد تقدم للمسابقة 116 فنانا تم اختيار 71 فنانا منهم 15 فنانا من 13 دولة: الهند، لبنان، إندونيسيا، العراق، سوريا، أوزباكستان، تايلاند، الأردن، المغرب، العراق، الصين، بنجلاديش، أفغانستان، بالإضافة إلى 56 فنانا من مصر.
وأشار بغدادي إلى أنه بمناسبة إدارج عنصر فنون وممارسات الخط العربي على قوائم اليونسكو لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، فقد قررت اللجنة العليا للملتقى تخصيص ركن خاص في معرضه العام يضم نماذج من أعمال الدفعة الأولى للمتدربين بمدرسة خضير البورسعيدي للخط والزخرفة والتي افتتحها صندوق التنمية منذ عامين بمركز إبداع بيت السحيمي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي دعما لإجراءات صون وحماية عنصر الخط العربي.
اسماء المقبولين بالخارج فى ملتقى الخط العربى
اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (1)
اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (2)
اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (3)
اسماء المقبولين فى ملتقى الخط العربى (4)
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