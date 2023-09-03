مجلات لها تاريخ.. أشهر الإصدارات الثقافية فى تاريخ مصر

مجلات لها تاريخ.. أشهر الإصدارات الثقافية فى تاريخ مصر
التاريخ
9/3/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Youm7) تمر، اليوم، ذكرى صدور العدد الأول لمجلة الهلال الثقافية، والتى تعد أول مجلة ثقافية شهرية عربية، ولا تزال تصدر حتى اليوم عن مؤسسة دار الهلال، وقد أسسها جورجى زيدان سنة 1892، وتعد مجلة الهلال أقدم مجلة ثقافية فى العالم العربى، والمجلة الوحيدة التى تصدر بصفة منتظمة منذ أكثر من مائة سنة، ومنذ عددها الأول فى 1892، تركت مجلة الهلال أثرها فى تاريخ العالم العربى بصفة عامة وتاريخ مصر بصفة خاصة، كما لعبت دورًا رائدًا فى تحديث الفكر العربى والتعاون من أجل التطور الثقافي.. لكن هناك مجلات ثقافية أخرى حققت نجاحا لكنها اختفت مع الوقت، ومن أشهرها
مجلة الرسالة
تعد مجلة الرسالة واحدة من أشهر المجلات الثقافية في تاريخ مصر رأس تحريرها الأديب المصرى أحمد حسن الزيات (1885-1968) وانطلقت فى عام 1933م، وكتب رموز الأدب والفكر العربى آنذاك مثل (زكى نجيب محمود العقاد، أحمد أمين، على الطنطاوي، محمد فريد أبو حديد، أحمد زكى باشا، مصطفى عبد الرازق، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، محمود محمد شاكر والشابى).
كان حلم الأدباء حديثي العهد حينها أن تنشر إحدى مقالاتهم أو أشعارهم على صفحات المجلة، التي حلقت إلى آفاق بعيدة من الأدب والفن، لكن في عام 1953 احتجبت الرسالة وأحدث اختفاؤها فراغا كبيرا، وعادت الرسالة للظهور عام1963 م، باسم (الرسالة الجديدة)، ويُسند تحريرها إلى الزيات، ولكنه حاول جاهدًا أن يوقفها فى وجه الآلام والأماني، ولكنه لم يستطع أن يشحذ همتها وسط عوامل التجديد والسرعة، وعوامل الثقافة المذبذبة.
القاهرة
جلة القاهرة التي رأس تحريرها غالي شكري وكانت مجلة تشتبك مع التيارات الرجعية، ظلت تصدر من 1985 إلي 1997، حتى تحويلها إلي جريدة بعد وفاة رئيس تحريرها، وكانت عن وزارة الثقافة المصرية قبل إغلاقها بفترة، وبعد وفاة الأخير، جرت محاولات متعددة لاحياء تلك المجلة مرة اخرى، فقيل ان مجلة القاهرة سوف تصدر بشكل مختلف برئاسة تحرير أنيس منصور، وتلقى اغلب المثقفين هذا الكلام بحذر، ثم قيل إنها ستصدر كمجلة متخصصة بإشراف الناقدين رجاء النقاش وطلعت الشايب، ورغم أن الكثيرين رحبوا بالأسمين مبدئياً ألا أن مجلة القاهرة قد لفظت آخر انفاسها بوفاة غالي شكري ولم تصدر الى الآن.
مجلة "جاليرى 68"
ظهرت أولا باسم "مجلة 68 الأدباء" ثم تغير اسمها إلى "جاليرى 68" فى السنة الثانية من عمر المجلة أى عام 1969، ولم يترأس تحريرها كاتب بعينه وإنما أسهم فى كتابة افتتاحياتها أحمد مرسى وإدوارد الخراط وقد توحدت رؤى كتابها حول ضرورة التعبير عن الذات المهدورة والوطن الجريح وتلمس الخلاص بالفن.
وتوجهت المجلة نحو التجديد فى الفن كضرورة وتحد كبير وإفساح المجال لتأكيد الروابط العربية أحساسا بالمصير المشترك وضرورة التضامن، وكان المفروض أن تصدر شهرية لكنها أصدرت أربعة أعداد فى 1968 وثلاثة فى 1969 وتوقفت طوال عام 1970 ثم أصدرت عددا أخيرا فى فبراير 1971 وهو العدد الثامن وكانت الصعوبات المادية التى واجهت المجلة من الأسباب الرئيسية وراء تعثر صدورها ثم توقفها، ومن الأدباء الذين نشرت لهم: أمل دنقل، ويسرى خميس، وعبد الحكيم قاسم، ومجيد طوبيا، وجمال الغيطانى، وأحمد مرسى، وإبراهيم أصلان، وإدوار الخراط، وصافيناز كاظم، وخليل كلفت، ومحمد البساطي، وغالب هلسا، وإبراهيم منصور، وأحمد هاشم الشريف، وبهاء طاهر، وسليمان فياض، ومحمد حافظ رجب، ويحيى الطاهر عبدالله، ومحمد إبراهيم مبروك.
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