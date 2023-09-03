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مجلات لها تاريخ.. أشهر الإصدارات الثقافية فى تاريخ مصر

9/3/2023 9:20:06 AM
(MENAFN- Youm7) تمر، اليوم، ذكرى صدور العدد الأول لمجلة الهلال الثقافية، والتى تعد أول مجلة ثقافية شهرية عربية، ولا تزال تصدر حتى اليوم عن مؤسسة دار الهلال، وقد أسسها جورجى زيدان سنة 1892، وتعد مجلة الهلال أقدم مجلة ثقافية فى العالم العربى، والمجلة الوحيدة التى تصدر بصفة منتظمة منذ أكثر من مائة سنة، ومنذ عددها الأول فى 1892، تركت مجلة الهلال أثرها فى تاريخ العالم العربى بصفة عامة وتاريخ مصر بصفة خاصة، كما لعبت دورًا رائدًا فى تحديث الفكر العربى والتعاون من أجل التطور الثقافي.. لكن هناك مجلات ثقافية أخرى حققت نجاحا لكنها اختفت مع الوقت، ومن أشهرها



مجلة الرسالة

تعد مجلة الرسالة واحدة من أشهر المجلات الثقافية في تاريخ مصر رأس تحريرها الأديب المصرى أحمد حسن الزيات (1885-1968) وانطلقت فى عام 1933م، وكتب رموز الأدب والفكر العربى آنذاك مثل (زكى نجيب محمود العقاد، أحمد أمين، على الطنطاوي، محمد فريد أبو حديد، أحمد زكى باشا، مصطفى عبد الرازق، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، محمود محمد شاكر والشابى).



كان حلم الأدباء حديثي العهد حينها أن تنشر إحدى مقالاتهم أو أشعارهم على صفحات المجلة، التي حلقت إلى آفاق بعيدة من الأدب والفن، لكن في عام 1953 احتجبت الرسالة وأحدث اختفاؤها فراغا كبيرا، وعادت الرسالة للظهور عام1963 م، باسم (الرسالة الجديدة)، ويُسند تحريرها إلى الزيات، ولكنه حاول جاهدًا أن يوقفها فى وجه الآلام والأماني، ولكنه لم يستطع أن يشحذ همتها وسط عوامل التجديد والسرعة، وعوامل الثقافة المذبذبة.



القاهرة

جلة القاهرة التي رأس تحريرها غالي شكري وكانت مجلة تشتبك مع التيارات الرجعية، ظلت تصدر من 1985 إلي 1997، حتى تحويلها إلي جريدة بعد وفاة رئيس تحريرها، وكانت عن وزارة الثقافة المصرية قبل إغلاقها بفترة، وبعد وفاة الأخير، جرت محاولات متعددة لاحياء تلك المجلة مرة اخرى، فقيل ان مجلة القاهرة سوف تصدر بشكل مختلف برئاسة تحرير أنيس منصور، وتلقى اغلب المثقفين هذا الكلام بحذر، ثم قيل إنها ستصدر كمجلة متخصصة بإشراف الناقدين رجاء النقاش وطلعت الشايب، ورغم أن الكثيرين رحبوا بالأسمين مبدئياً ألا أن مجلة القاهرة قد لفظت آخر انفاسها بوفاة غالي شكري ولم تصدر الى الآن.



مجلة "جاليرى 68"

ظهرت أولا باسم "مجلة 68 الأدباء" ثم تغير اسمها إلى "جاليرى 68" فى السنة الثانية من عمر المجلة أى عام 1969، ولم يترأس تحريرها كاتب بعينه وإنما أسهم فى كتابة افتتاحياتها أحمد مرسى وإدوارد الخراط وقد توحدت رؤى كتابها حول ضرورة التعبير عن الذات المهدورة والوطن الجريح وتلمس الخلاص بالفن.



وتوجهت المجلة نحو التجديد فى الفن كضرورة وتحد كبير وإفساح المجال لتأكيد الروابط العربية أحساسا بالمصير المشترك وضرورة التضامن، وكان المفروض أن تصدر شهرية لكنها أصدرت أربعة أعداد فى 1968 وثلاثة فى 1969 وتوقفت طوال عام 1970 ثم أصدرت عددا أخيرا فى فبراير 1971 وهو العدد الثامن وكانت الصعوبات المادية التى واجهت المجلة من الأسباب الرئيسية وراء تعثر صدورها ثم توقفها، ومن الأدباء الذين نشرت لهم: أمل دنقل، ويسرى خميس، وعبد الحكيم قاسم، ومجيد طوبيا، وجمال الغيطانى، وأحمد مرسى، وإبراهيم أصلان، وإدوار الخراط، وصافيناز كاظم، وخليل كلفت، ومحمد البساطي، وغالب هلسا، وإبراهيم منصور، وأحمد هاشم الشريف، وبهاء طاهر، وسليمان فياض، ومحمد حافظ رجب، ويحيى الطاهر عبدالله، ومحمد إبراهيم مبروك.







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