الزينى بركات والمجالس المحفوظية أبرزها.. أعمال صنعت شهرة جمال الغيطانى
التاريخ
9/3/2023 9:20:05 AM
(MENAFN- Youm7) وقع اختيار الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر ، بأمانة الشاعر ياسر خليل، على الأديب جمال الغيطاني، لتحمل الدورة المقبلة رقم 36 من المؤتمر اسمه، ويصبح الشخصية العامة للمؤتمر، وذلك باعتباره أحد المراسلين الحربيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وصاحب واحد من أشهر الأعمال التي تناولت الحرب، وهى حكايات الغريب.
وجمال الغيطاني "9 مايو 1945 - 18 أكتوبر 2015" روائى وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية. وصف بأنه "صاحب مشروع روائى فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا"، وقد تأثر كثيرا بصديقه وأستاذه الكاتب نجيب محفوظ.. وفى السطور التالية نرصد أهم الأعمال التي كانت سببا في شهرته.
الزينى بركات
رواية "الزينى بركات"، أحد أهم الروايات البارزة فى الروايات العربية، التى صدرت عام 1974، حيث كانت تدور حول شخصية تدعى "الزيني" فى عهد السلطان الغورى أوائل القرن العاشر الهجرى، وهى فترة كان الشعب يعانى فيها من صراع الأمراء واحتكار التجار.
وترجمت رواية "الزينى بركات" إلى الألمانية والفرنسية عام 1985 بعد أن حققت صدى طيباً فى وسط الدوريات الثقافية فى العالم، كما تحولت الرواية إلى مسلسل مصرى تاريخى من إخراج يحيى العلمى وبطولة أحمد بدير ونبيل الحلفاوى.
وقائع حارة الزعفراني
رواية " وقائع حارة الزعفراني" أحد أهم أعمال الغيطانى المتميزة، تشعرك هذه الرواية بأنها قصة حقيقية وأنك قد صادفت مقابلة أشخاصها يوماً ما فى حياتك أو تعرف أحدهم، فهذه الرواية شبيهةٌ بحوارى نجيب محفوظ الروائية -من بعض الزوايا على الأقل، وقد ترجمت هذه الرواية إلى الألمانية عام 2009.
ملامح القاهرة فى ألف عام
يتناول الغيطانى في هذا الكتاب ملامح من تاريخ القاهرة فى ألف سنة من عمر هذه المدينة العريقة التى بناها جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله، كما يستعرض الغيطانى تاريخ المقاهى، النرجيلة، العمامة المملوكية، الخيول المملوكية، أسواق القاهرة العربية، مسجد المؤيد، مسجد الحاكم بأمر الله، مآذن القاهرة، بيوت القاهرة القديمة، الباب الدامى، مجالس السلطان الغورى.
حكايات الغريب
و"حكايات الغريب" مجموعة قصصية كتبها الغيطانى عام 1976 وركزت على روح أكتوبر التى تفجُّرت شعبيًّا، خصوصًا أثناء حصار السويس، حيث وجد المواطن المصرى البسيط نفسه أمام التحدى الكبير، فأبى أن يترك أرضه، ودافع عنها بكل ما يمكنه من قوة.
وقصة "حكايات الغريب" منقولة عن قصة حقيقية لسائق بمؤسسة صحفية هو عبدالعزيز محمود والذى استشهد فى فترة حصار السويس، والتى وثقها الغيطانى حين كان مراسلًا حربيًا فى الفترة بين 1969 و1973. ويقول الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، فى مجموعته القصصية المعنونة باسم "حكايات الغريب"، إنه فى الثانى من فبراير 1974 قام رئيس العهدة بالمؤسسة المعتمدة للتوزيع بكتابة مذكرة لعرض موقف السائق عبدالرحمن محمود، الذى دخل فى صباح 23 أكتوبر 1973 إلى السويس وهو يقود سيارة نقل فورد موديل 1956 مُحملة بصحف وكتب ومجلات لنقلها إلى السويس، وهو أكثر سائقى المؤسسة خبرة ومهارة فى الطريق المزدحم بالعربات العسكرية والمنحنيات.
المجالس المحفوظية
يجمع المؤلف الأديب الصحفى الكبير جمال الغيطانى فى هذا الكتاب حوارات لم تنشر ولم تنقل من قبل على لسان الأديب العظيم نجيب محفوظ، فهى فى الأصل حوارات ومناقشات ليست للنشر بل هى تلك الحوارات التى كانت تجرى بينهم فى أثناء مجالسهم الأدبية فى أماكنهم المعهودة ومقاهيهم على ضفاف النيل العظيم أو بمصر الفاطمية وأحياءها الرائعة.
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