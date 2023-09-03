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الزينى بركات والمجالس المحفوظية أبرزها.. أعمال صنعت شهرة جمال الغيطانى

9/3/2023 9:20:05 AM
(MENAFN- Youm7) وقع اختيار الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر ، بأمانة الشاعر ياسر خليل، على الأديب جمال الغيطاني، لتحمل الدورة المقبلة رقم 36 من المؤتمر اسمه، ويصبح الشخصية العامة للمؤتمر، وذلك باعتباره أحد المراسلين الحربيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وصاحب واحد من أشهر الأعمال التي تناولت الحرب، وهى حكايات الغريب.



وجمال الغيطاني "9 مايو 1945 - 18 أكتوبر 2015" روائى وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية. وصف بأنه "صاحب مشروع روائى فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا"، وقد تأثر كثيرا بصديقه وأستاذه الكاتب نجيب محفوظ.. وفى السطور التالية نرصد أهم الأعمال التي كانت سببا في شهرته.



الزينى بركات

رواية "الزينى بركات"، أحد أهم الروايات البارزة فى الروايات العربية، التى صدرت عام 1974، حيث كانت تدور حول شخصية تدعى "الزيني" فى عهد السلطان الغورى أوائل القرن العاشر الهجرى، وهى فترة كان الشعب يعانى فيها من صراع الأمراء واحتكار التجار.



وترجمت رواية "الزينى بركات" إلى الألمانية والفرنسية عام 1985 بعد أن حققت صدى طيباً فى وسط الدوريات الثقافية فى العالم، كما تحولت الرواية إلى مسلسل مصرى تاريخى من إخراج يحيى العلمى وبطولة أحمد بدير ونبيل الحلفاوى.



وقائع حارة الزعفراني

رواية " وقائع حارة الزعفراني" أحد أهم أعمال الغيطانى المتميزة، تشعرك هذه الرواية بأنها قصة حقيقية وأنك قد صادفت مقابلة أشخاصها يوماً ما فى حياتك أو تعرف أحدهم، فهذه الرواية شبيهةٌ بحوارى نجيب محفوظ الروائية -من بعض الزوايا على الأقل، وقد ترجمت هذه الرواية إلى الألمانية عام 2009.



ملامح القاهرة فى ألف عام

يتناول الغيطانى في هذا الكتاب ملامح من تاريخ القاهرة فى ألف سنة من عمر هذه المدينة العريقة التى بناها جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله، كما يستعرض الغيطانى تاريخ المقاهى، النرجيلة، العمامة المملوكية، الخيول المملوكية، أسواق القاهرة العربية، مسجد المؤيد، مسجد الحاكم بأمر الله، مآذن القاهرة، بيوت القاهرة القديمة، الباب الدامى، مجالس السلطان الغورى.



حكايات الغريب

و"حكايات الغريب" مجموعة قصصية كتبها الغيطانى عام 1976 وركزت على روح أكتوبر التى تفجُّرت شعبيًّا، خصوصًا أثناء حصار السويس، حيث وجد المواطن المصرى البسيط نفسه أمام التحدى الكبير، فأبى أن يترك أرضه، ودافع عنها بكل ما يمكنه من قوة.



وقصة "حكايات الغريب" منقولة عن قصة حقيقية لسائق بمؤسسة صحفية هو عبدالعزيز محمود والذى استشهد فى فترة حصار السويس، والتى وثقها الغيطانى حين كان مراسلًا حربيًا فى الفترة بين 1969 و1973. ويقول الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، فى مجموعته القصصية المعنونة باسم "حكايات الغريب"، إنه فى الثانى من فبراير 1974 قام رئيس العهدة بالمؤسسة المعتمدة للتوزيع بكتابة مذكرة لعرض موقف السائق عبدالرحمن محمود، الذى دخل فى صباح 23 أكتوبر 1973 إلى السويس وهو يقود سيارة نقل فورد موديل 1956 مُحملة بصحف وكتب ومجلات لنقلها إلى السويس، وهو أكثر سائقى المؤسسة خبرة ومهارة فى الطريق المزدحم بالعربات العسكرية والمنحنيات.



المجالس المحفوظية

يجمع المؤلف الأديب الصحفى الكبير جمال الغيطانى فى هذا الكتاب حوارات لم تنشر ولم تنقل من قبل على لسان الأديب العظيم نجيب محفوظ، فهى فى الأصل حوارات ومناقشات ليست للنشر بل هى تلك الحوارات التى كانت تجرى بينهم فى أثناء مجالسهم الأدبية فى أماكنهم المعهودة ومقاهيهم على ضفاف النيل العظيم أو بمصر الفاطمية وأحياءها الرائعة.







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