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تسلا تصدر طرازا محدثا ومعاد تصميمه من Model 3 فى أوروبا .. تفاصيل

9/3/2023 9:20:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة تسلا عن نسخة جديدة من Model 3 مُحدثة ومعاد تصميمها في أوروبا، والمعروف سابقًا باسم Highland ، ويتضمن التصميم الجديد تغييرات في الأمام والخلف، وشاشة جديدة للركاب الخلفيين، وتصميم داخلي مُعاد تصميمه، وتحسينات على الديناميكيات الهوائية والمدى.



ويمكن العثور على التغييرات الخارجية الأكثر وضوحًا في الجزء الأمامي من الطراز 3 ، وقد تمت إزالة النتوء الموجود في المقدمة لصالح تصميم أكثر أناقة مع فتحة تهوية مركزية واحدة،
تبدو المصابيح الأمامية أيضًا أنحف بكثير مع مظهر يشبه أودي لمصابيح LED النهارية.





Model 3






ولم تتغير تسلا كثيرًا على جوانب السيارة، ولكن هناك بعض التصميمات الجديدة للعجلات المعدنية المتاحة – مع خيارات مقاس 18 و19 بوصة ، وفي الخلف قامت تسلا بتبديل المصابيح الخلفية بحيث لا تكون منقسمة مثل الطراز السابق، كما تم إعادة تصميم المصد، مع دمج مصابيح الضباب، وهناك أيضًا نظامان جديدان للطلاء: اللون الأحمر الذي يشبه الطراز S وخيار“الرمادي الخفي”.



وتعمل جميع تغييرات التصميم الخارجي أيضًا على تحسين الديناميكيات الهوائية للطراز 3، وفقًا لشركة تسلا، و يضيف هذا ما يصل إلى أكثر من 10%
من تحسينات النطاق المُبلغ عنها، أي 344 ميلاً WLTP لإصدار الدفع الخلفي، و421 ميلاً WLTP للطراز طويل المدى.



يجب أيضًا تحسين جودة الركوب من خلال ضبط التعليق المحدث والجسم الأكثر صلابة ، وتهدف تسلا أيضًا إلى تقليل كمية الضوضاء داخل الطراز 3، مع تمديد الزجاج الصوتي إلى النوافذ الخلفية والنافذة الخلفية.



حتى الداخل يحصل على بعض التغييرات الهامة، وهناك تصميم جديد للوحة القيادة مع إضاءة LED، ولوحة قابلة للتخصيص، وتغييرات في عجلة القيادة بحيث أصبحت المؤشرات الآن على زر وليس على ساق.



كما تمت ترقية نظام المعلومات والترفيه بشاشة أكثر سطوعًا وأكثر استجابة، والقدرة على تبديل نظام هواء الركاب، وتحسينات على اتصال Bluetooth وWi-Fi، وقامت Tesla أيضًا بترقية نظام الاستريو إلى 17 مكبر صوت مقارنة بـ 14 مكبر صوت الموجودة في الطراز السابق.



إذا كان لديك أطفال أو أصدقاء أو أفراد من العائلة يجلسون في المقاعد الخلفية، فسيحصلون الآن على شاشتهم الخاصة للعب بها إلى جانب مقاعد أكثر راحة، وتتضمن الشاشة الجديدة مقاس 8 بوصات إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم في المناخ القابلة للتعديل أو الموسيقى أو حتى تطبيقات الترفيه مثل Netflix وYouTube وDisney Plus.



وستبدأ عمليات التسليم في أكتوبر في دول أوروبية مختارة والشرق الأوسط، لكن Electrek تفيد بأن Tesla لم تعلن عن توفرها في أمريكا الشمالية أو المملكة المتحدة حتى الآن، ويبدأ الطراز 3 الذي تمت ترقيته بسعر 42.990 يورو لطراز الدفع الخلفي و50.990 يورو للإصدار طويل المدى.











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