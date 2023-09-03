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المركبة المدارية القمرية لناسا تلتقط موقع تحطم مركبة الهبوط الروسية

9/3/2023 9:20:04 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت المركبة المدارية القمرية التابعة لوكالة ناسا عن
موقع مركبة الهبوط الروسية الفاشلة لونا 25 على سطح القمر، وووفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت لونا-25، أول مسبار روسي للقمر منذ 47 عاما، ولكنه اصطدم بسطح القمر في 19 أغسطس، خلال مناورة مصممة لإعداد محاولة الهبوط.





موقع تحطم المركبة الروسية


وقال مسؤولون في الوكالة إن الحادث أحدث حفرة من المرجح أن تكون المركبة القمرية الاستطلاعية (LRO) التابعة لناسا قد عثرت عليها الأسبوع الماضي.

ذهب القائمون على LRO للبحث عن موقع Luna-25، باستخدام موقع التأثير المقدر الذي قدمته وكالة الفضاء الروسية Rosmos.

وصور فريق LRO المنطقة باستخدام كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC) الخاصة بالمسبار في 24 أغسطس، ثم قارن الصور الجديدة بصور نفس المنطقة التي تم التقاطها سابقًا بواسطة LROC، وآخرها في يونيو 2022.

وقال مسؤولو ناسا في بيان اليوم أعلنوا فيه الأمر: "نظرًا لأن هذه الحفرة الجديدة قريبة من نقطة التأثير المقدرة لونا 25، فقد استنتج فريق LRO أنه من المحتمل أن تكون من تلك المهمة، وليس من الظروف الطبيعية".

وأضاف البيان أن الحفرة الجديدة يبلغ عرضها حوالي 33 قدمًا (10 أمتار) وتقع عند خط عرض 58 درجة جنوبًا تقريبًا، على الحافة الداخلية شديدة الانحدار لفوهة بونتيكولانت جي الموجودة على القمر.


يقع موقع التأثير على بعد حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) من موقع الهبوط المخطط له Luna-25، والذي يقع عند خط عرض 69.5 درجة جنوبًا.

وكان هدف لونا-25 أن تصبح أول مسبار على الإطلاق يهبط بهدوء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالجليد المائي الذي يمكن أن يدعم المواقع البشرية.











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