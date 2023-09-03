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لعبة Call Of Duty: Modern Warfare Iii تستعين بالذكاء الاصطناعي لمنع الإزعاج

9/3/2023 9:20:03 AM
(MENAFN- Youm7) تتمتع الألعاب بالقدرة على ربط الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالمتعة والعمل الجماعي، ولكنها يمكنها أيضًا خلق مساحة مناسبة للخطاب السام والكراهية، حيث تحاول Activision التقليل من المشكلة الأخيرة، حيث أعلنت عن تعاون جديد مع Modulate، وهي شركة تستخدم التكنولوجيا لتحديد هذه المشكلات، للإشراف على الدردشة الصوتية المباشرة في Call of Duty .



وبحسب موقع The Verge الأمريكى يحاول نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Modulate، والذى يعرف بـ ToxMod، تحديد التهديدات مثل خطاب الكراهية والتطرف وإيذاء النفس في الوقت الفعلي.

وتدعي أنها تعمل في ثلاث خطوات: الفرز والتحليل والتصعيد، حيث يستمع ToxMod إلى جميع الدردشات الصوتية والنقاط الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من البحث، ويتم تخزين هذه البيانات التي تم وضع علامة عليها في خوادمهم، بينما ستتم معالجة جميع البيانات الأخرى مباشرة على الجهاز الأولي.

وتقول الشركة إنها تقوم بعد ذلك بتقييم كل شيء بدءًا من النبرة وحتى العاطفة، ولا تحلل فقط "ما يقال، ولكن أيضًا كيف يقال وكيف يستجيب اللاعبون الآخرون له"، وأخيرًا، يحاول تنبيه المشرفين بشأن الحوادث الأكثر خطورة ويترك الأمر لهم لاتخاذ الإجراء اللازم، تدعي الشركة أنها "الحل الوحيد للتحكم في الصوت الأصلي" المتاح حاليًا، حيث قامت بحماية "عشرات الملايين من اللاعبين".



ويمكن أن يساعد تكامل ToxMod في منع الاستجابات السامة ككل، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الحالية التي تتمحور حول النص وإعداد التقارير، وقال مايكل فانس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Activision، في بيان: "إن التعامل مع الدردشة الصوتية المزعجة على وجه الخصوص كان يمثل منذ فترة طويلة تحديًا غير عادي عبر الألعاب"، "من خلال هذا التعاون، نقدم الآن أحدث تقنيات التعلم الآلي من Modulate والتي يمكن التوسع فيها في الوقت الفعلي للوصول إلى مستوى عالمي من التنفيذ.

وهذه خطوة حاسمة إلى الأمام لإنشاء والحفاظ على تجربة ممتعة وعادلة ومرحبة لجميع اللاعبين، " في العام الماضي، بدأت Activision في السماح لفرق الإشراف على الألعاب بكتم صوت اللاعبين الذين يستخدمون لغة سامة في المحادثات الصوتية والنصية.



ويتوفر ToxMod الآن كإصدار تجريبي باللغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية للعبتي Call of Duty: Modern Warfare II وCall of Duty: Warzone، وسيتم إصدارها عالميًا – باستثناء آسيا – عندما يتم إصدار Call of Duty: Modern Warfare III في 10 نوفمبر.









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