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نصف مليون دولار مكافأة.. أبل تدعو الباحثين للعثور على عيوب أمنية فى آيفون

9/3/2023 9:20:03 AM
(MENAFN- Youm7) دعت شركة أبل الباحثين فى مجال الأمن الرقمي للتقدم بطلب للمشاركة في برنامج جهاز أبحاث أمان أيفون (SRDP)، والذى يعتبر جزء من برنامج مكافآت الأخطاء الخاص بشركة Apple حيث يتم منح الباحثين الأمنيين أموالاً نقدية مقابل العثور على عيوب أمنية في iPhone.

وكشفت شركة Apple على صفحة الدعم الخاصة بها، أنه يمكن للباحثين الأمنيين التقدم بطلب للحصول على iPhone SRDP لعام 2024 و"العمل مع فرق الأمان لدى الشركة للمساعدة في حماية المستخدمين"، والتأهل للحصول على مكافآت Apple Security Bounty".
وتشير صفحة الدعم أيضًا إلى أنه في السنوات الأربع الماضية اكتشف باحثو SRDP حوالي 130 نقطة ضعف أمنية حرجة وذات تأثير كبير ، حيث قالت الشركة "لقد ساعدتنا أفكارهم في تنفيذ إجراءات تخفيف جديدة لحماية منصاتنا".
مكافئات الباحثين الأمنيين؟

تعتبر مشكلات الأمان التي يتم العثور عليها في جهاز أبحاث الأمان مؤهلة أيضًا للحصول على Apple Security Bounty، حيث قالت الشركة "يسعدنا أن نكافئ أكثر من 100 تقرير من باحثي SRDP لدينا، بجوائز متعددة تصل إلى 500 الف دولار أمريكي وجائزة متوسطة تبلغ حوالي 18000 دولار أمريكي".


ماذا يمكن للباحثين الأمنيين أن يفعلوا؟

سيحصل الباحثون على نسخة أجهزة مصمم خصيصًا لجهاز iPhone 14 Pro تم تصميمه حصريًا للأبحاث الأمنية، مع الأدوات والخيارات التي تسمح للباحثين بتكوين أو تعطيل العديد من وسائل الحماية الأمنية المتقدمة لنظام iOS والتي لا يمكن تعطيلها على أجهزة iPhone العادية في أيدي المستخدمين.


وعلاوة على ذلك، يمكن للباحثين استخدام جهاز أبحاث الأمان (SRD) لتثبيت وتشغيل ذاكرة التخزين المؤقت للنواة المخصصة؛ تشغيل تعليمات برمجية عشوائية مع أي استحقاقات، بما في ذلك النظام الأساسي وكجذر خارج نطاق الحماية؛ تعيين متغيرات NVRAM؛ وتثبيت البرامج الثابتة المخصصة وتشغيلها لجهاز مراقبة جدول الصفحة الآمنة (SPTM) وجهاز مراقبة التنفيذ الموثوق (TXM)، الجديد في نظام التشغيل iOS 17.
كيف يتم اختيار الباحثين الأمنيين؟

تختار Apple عددًا محدودًا من الباحثين الأمنيين لتلقي SRD من خلال عملية تقديم طلب تعتمد بشكل أساسي على سجل حافل في أبحاث الأمان، بما في ذلك منصات أخرى غير iPhone، وأشارت الشركة: "إننا نوفر أيضًا الأجهزة قصيرة المدى (SRD) لاختيار المعلمين على المستوى الجامعي الذين يرغبون في استخدامها كأداة تعليمية لتعريف طلاب علوم الكمبيوتر بالأبحاث الأمنية".


وكشفت الشركة أن التقديم عبر الإنترنت مفتوح بداية من 31 أكتوبر 2023، وأضافت Apple على صفحة الدعم: "سنراجع جميع الطلبات المقدمة بحلول نهاية العام ونخطر المشاركين المختارين في أوائل عام 2024".


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