تعتبر مشكلات الأمان التي يتم العثور عليها في جهاز أبحاث الأمان مؤهلة أيضًا للحصول على Apple Security Bounty، حيث قالت الشركة "يسعدنا أن نكافئ أكثر من 100 تقرير من باحثي SRDP لدينا، بجوائز متعددة تصل إلى 500 الف دولار أمريكي وجائزة متوسطة تبلغ حوالي 18000 دولار أمريكي".

سيحصل الباحثون على نسخة أجهزة مصمم خصيصًا لجهاز iPhone 14 Pro تم تصميمه حصريًا للأبحاث الأمنية، مع الأدوات والخيارات التي تسمح للباحثين بتكوين أو تعطيل العديد من وسائل الحماية الأمنية المتقدمة لنظام iOS والتي لا يمكن تعطيلها على أجهزة iPhone العادية في أيدي المستخدمين.

تختار Apple عددًا محدودًا من الباحثين الأمنيين لتلقي SRD من خلال عملية تقديم طلب تعتمد بشكل أساسي على سجل حافل في أبحاث الأمان، بما في ذلك منصات أخرى غير iPhone، وأشارت الشركة: "إننا نوفر أيضًا الأجهزة قصيرة المدى (SRD) لاختيار المعلمين على المستوى الجامعي الذين يرغبون في استخدامها كأداة تعليمية لتعريف طلاب علوم الكمبيوتر بالأبحاث الأمنية".