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مليار دولار مقابل عودة حساب تويتر بدون تغريد لعشر سنوات.. اعرف القصة

9/3/2023 9:20:03 AM
(MENAFN- Youm7) كتب والتر إيزاكسون، الذي أمضى عامين في جمع معلومات عن إيلون ماسك ، في مقتطف من سيرته الذاتية القادمة عن الملياردير، والتي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أن إيلون ماسك ساعد صديقه القديم ومؤسس شركة Oracle لاري إليسون في إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به على تويتر بعد أن نسيها الملياردير.




كما أنه حصل شخصيًا على إعادة تعيين كلمة المرور لإليسون بعد أن تعهد بالاستثمار في حساب ماسك على تويتر، ولم يقم إليسون بالتغريد منذ عام 2012، وقال إليسون إنه سيخصص مليار دولار لاستحواذ ماسك على Twitter والذى أصبح الآن X.



وكان إليسون وماسك صديقين لبعض الوقت قبل الصفقة، وقال إليسون لإيزاكسون على تويتر: "إنها خدمة إخبارية مباشرة، ولا يوجد شيء مثلها حقًا"، مضيفا "إذا كنت توافق على أن ذلك مهم للديمقراطية، فأعتقد أن الأمر يستحق الاستثمار فيه."



كان إليسون مؤيدًا قويًا لماسك على مر السنين، وكان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة شركة تسلا، وشارك " ماسك " في تأسيس الشركة ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لها.



يقال إن إليسون دعم ماسك خلال مراحل مختلفة من عملية استحواذه الفوضوية على تويتر، وقال محامو تويتر في بيان، إنه عندما حاول ماسك التراجع عن الصفقة العام الماضي، كان يرسل رسائل نصية إلى إليسون طوال الليل وحتى ساعات الصباح الباكر قبل أن يقول إن اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة "معلقة مؤقتًا".



ومع ذلك، فإن الصداقة بين الاثنين لم تعف شركة Oracle التي يملكها إليسون، من رفض ماسك دفع نفقات مختلفة لها في صالح شركة X، فقد مرت Oracle لأشهر دون أن تحصل على أجر مقابل الخدمات المقدمة في العام الماضي.



رفض Musk دفع العديد من الفواتير الأخرى لـ X، بما في ذلك Google وAmazon للخدمات السحابية بالإضافة إلى أصحاب المكاتب.









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