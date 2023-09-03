مليار دولار مقابل عودة حساب تويتر بدون تغريد لعشر سنوات.. اعرف القصة
التاريخ
9/3/2023 9:20:03 AM
(MENAFN- Youm7) كتب والتر إيزاكسون، الذي أمضى عامين في جمع معلومات عن إيلون ماسك ، في مقتطف من سيرته الذاتية القادمة عن الملياردير، والتي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أن إيلون ماسك ساعد صديقه القديم ومؤسس شركة Oracle لاري إليسون في إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به على تويتر بعد أن نسيها الملياردير.
كما أنه حصل شخصيًا على إعادة تعيين كلمة المرور لإليسون بعد أن تعهد بالاستثمار في حساب ماسك على تويتر، ولم يقم إليسون بالتغريد منذ عام 2012، وقال إليسون إنه سيخصص مليار دولار لاستحواذ ماسك على Twitter والذى أصبح الآن X.
وكان إليسون وماسك صديقين لبعض الوقت قبل الصفقة، وقال إليسون لإيزاكسون على تويتر: "إنها خدمة إخبارية مباشرة، ولا يوجد شيء مثلها حقًا"، مضيفا "إذا كنت توافق على أن ذلك مهم للديمقراطية، فأعتقد أن الأمر يستحق الاستثمار فيه."
كان إليسون مؤيدًا قويًا لماسك على مر السنين، وكان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة شركة تسلا، وشارك " ماسك " في تأسيس الشركة ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لها.
يقال إن إليسون دعم ماسك خلال مراحل مختلفة من عملية استحواذه الفوضوية على تويتر، وقال محامو تويتر في بيان، إنه عندما حاول ماسك التراجع عن الصفقة العام الماضي، كان يرسل رسائل نصية إلى إليسون طوال الليل وحتى ساعات الصباح الباكر قبل أن يقول إن اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة "معلقة مؤقتًا".
ومع ذلك، فإن الصداقة بين الاثنين لم تعف شركة Oracle التي يملكها إليسون، من رفض ماسك دفع نفقات مختلفة لها في صالح شركة X، فقد مرت Oracle لأشهر دون أن تحصل على أجر مقابل الخدمات المقدمة في العام الماضي.
رفض Musk دفع العديد من الفواتير الأخرى لـ X، بما في ذلك Google وAmazon للخدمات السحابية بالإضافة إلى أصحاب المكاتب.
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