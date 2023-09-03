ويؤدى طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك فى تخصص معمارى.

وحدد مكتب التنسيق مكان أداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبنى سويف اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا معمارى فقط.

ويؤدى الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكليات الفنون الجميلة "فنون" من تخصص المعهد الفنى لترميم الآثار "ترميم دقيق - ترميم معمارى- ترميم آثار ، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك.

كما يؤدى طلاب محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، فيما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف المنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وجنوب سيناء اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

وحدد مكتب التنسيق مكان اداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر بمقر كلية الفنون الجميلة بجامعة الوادى بالأقصر.

ويؤدى طلاب تخصص النسيج والملابس الجاهزة والزخرفى وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست من خريجى المعاهد الفنية الصناعية من محافظات القاهرة والجيزة اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، اما طلاب محافطات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، كما يؤدى طلاب محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، اما طلاب محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف.