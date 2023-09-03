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مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

9/3/2023 9:20:01 AM
(MENAFN- Youm7) قال آموس هوكشتين كبير مستشاري الإدارة الأمريكية إنه حضر إلى بيروت ليستمع إلى آراء القادة في لبنان حول الإطار الذي طرحته الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية لترسيم الحدود البرية الجنوبية مع إسرائيل، موضحًا أنه زار الجنوب اللبناني ليرى على أرض الواقع الخط الأزرق المعروف باسم خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف هوكشتين -في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى لبنان- أن الوقت حان الآن للاستماع إلى الجهة الأخرى، ثم البدء في تقييم الآراء، للبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لتحقيق الترسيم البري مثلما تم الترسيم البحري منذ عدة أشهر، مؤكدا أن أمريكا تدعم دائما سياسة السلام والاستقرار.

وعبر المبعوث الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية عن تفاؤله وسعادته بعد وصول باخرة التنقيب عن النفط للمياه اللبنانية في 24 أغسطس، معتبرا أن هذا الأمر هو مؤشر على إن كل قرار تأخذه الحكومة له نتيجة جيدة على لبنان، من إيجاد فرص عمل أكثر إلى استثمارات أكثر.

وأضاف أنه خلال المفاوضات حول الترسيم البحري، كان هناك العديد من الشكوك حول الوصول إلى نتيجة ملموسة، معتبرا أن وصول الباخرة هو فقط البداية لما هو ممكن.

وأشار إلى أن ماقشاته مع القادة اللبنانيين تركزت أيضا على العمل الفوري لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، مع ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة بمشاركة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، معتبرًا أن غياب هؤلاء القادة يشكل أثرًا سلبيًا على لبنان والشعب اللبناني الذي يدفع الثمن.



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