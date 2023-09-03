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شئون الحرمين تضع خطة متكاملة لخدمة قاصدى بيت الله الحرام.. اليوم الجمعة

9/3/2023 9:20:01 AM
(MENAFN- Youm7)

وضعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة دينية تكاملية؛ لتقديم خدماتها الدينية، والتوجيهية، والإرشادية، والتوعوية، لقاصدي بيت الله الحرام اليوم الجمعة من المصلين، والطائفين، والمعتمرين؛ ليؤدوا شعائرهم المعظَّمة، في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة. وفق "سبق".

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية منظومة خدماتها المتنوعة في الحرمين الشريفين؛ لتوزيع المصاحف، والكتب الدينية، والإهداءات المتنوعة، والتي تعكس فضيلة يوم الجمعة، وتعظيم رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء التجربة الدينية، لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكثفت وكالة اللغات والترجمة جهودَها؛ لترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى اللغات العالمية؛ وإيصال رسالتها الدينية، وبثهما عالمياً.

فيما أكملت منصة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع إلى خطبة الجمعة مترجمةً، عبر منصة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية والتي تتم مباشرة تزامناً مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام على مدى 24 ساعةً.

وتعمل مقرأة الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى البرنامج الدائم للحلقات القرآنية، والمقامة بالمسجد الحرام؛ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته، على أيدي معلمين أكفَاء، مجازين في القرآن الكريم وعلومه كما وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية المترجمين، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة والأجوبة، باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وقامت وكالة شؤون التوعية الميدانية، بتأمين وتزويد المراكز التوعوية الدينية في الحرمين، بالمحتوى التوعوي الديني، الرقمي والورقي، مواصلة مهام توعية الزائرين والمعتمرين دينياً، وحثِّهم على الاقتداء بسنة الرسول المصطفى، في جميع شعائر عباداتهم.








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