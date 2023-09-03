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الحج السعودية تضع حزمة إرشادات للعمرة فى الموسم الجديد.. إنفو جراف

9/3/2023 9:19:58 AM
(MENAFN- Youm7) منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، فى يوليو الماضى، لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد، وهناك حزمة من الإرشادات والتعليمات تحرص الوزارة على إيصالها للمعتمرين لأداء مناسكهم بيسر وأمان .

فإذا كنت معتمر فعليك الالتزام بهذه التعليمات ..





ـ استخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريف قبل الوصول. ـ عناصر التوثيق جميعها عبر الموقع الإلكترونى . ـ التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدمة قبل الدفع. ـ يُمنع إدخال الأمتعة لمصليات المسجد النبوى أو ساحاته. ـ تحفظ الأمتعة فى الأمانات الخارجية للحرمين.



ـ تجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير بمسارات الطواف فى الدخول والخروج. ـ تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة. ـ أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد الحرام. ـ عند استخدام قطار الحرمين يجب التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ. ـ للتواصل مع المشايخ أو أى استفسار يمكنك استخدام الروبوت التوجيهي الذكي بالحرم.

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