الحج السعودية تضع حزمة إرشادات للعمرة فى الموسم الجديد.. إنفو جراف
التاريخ
9/3/2023 9:19:58 AM
(MENAFN- Youm7) منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، فى يوليو الماضى، لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد، وهناك حزمة من الإرشادات والتعليمات تحرص الوزارة على إيصالها للمعتمرين لأداء مناسكهم بيسر وأمان . فإذا كنت معتمر فعليك الالتزام بهذه التعليمات ..
ـ استخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة الشريف قبل الوصول. ـ عناصر التوثيق جميعها عبر الموقع الإلكترونى . ـ التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدمة قبل الدفع. ـ يُمنع إدخال الأمتعة لمصليات المسجد النبوى أو ساحاته. ـ تحفظ الأمتعة فى الأمانات الخارجية للحرمين.
ـ تجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير بمسارات الطواف فى الدخول والخروج. ـ تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة. ـ أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد الحرام. ـ عند استخدام قطار الحرمين يجب التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ. ـ للتواصل مع المشايخ أو أى استفسار يمكنك استخدام الروبوت التوجيهي الذكي بالحرم.
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