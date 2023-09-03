وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب في ما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكى ستيفن ترول".

وأضاف: "من الضرورى أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد المساءلة"، معرباً عن أمله بأن "يحقق لهم هذا الحكم قدراً من العدالة".

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى فائق زيدان، بحث خلال استقباله رئيس فريق التحقيق الدولى الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولى بشأن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مجلس القضاء الأعلى فى

العراق

قوله - في بيان له - "إن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل صباح اليوم رئيس فريق التحقيق الدولى الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، وبحث معه استمرار التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الإرهابى".



