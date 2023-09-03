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نقابة التجاريين تعلن صرف دفعة معاشات الأسبوع المقبل بعد توقفها 5 سنوات

9/3/2023 9:19:57 AM
(MENAFN- Youm7) قال عادل ياسين، الأمين العام للنقابة العامة للتجاريين، إن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، وأشار إلى أنه سيتم صرف دفعة من المعاشات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود متأخرات على النقابة وصلت إلى نحو 5 سنوات.



وأوضح ياسين، أن النقابة تعانى من أزمة فى ضعف مواردها، ولا يمكنها توفير القيمة المستحقة للأعضاء رغم ضآلة قيمة المعاشات التي لا تتعدى 50 جنيها، موضحا أن الصرف توقف منذ 5 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، حيث تحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة بلغ أكثر من مليون تجاريي، وتعد ثانى أكبر النقابات المهنية فى مصر.



وأضاف: أن المعاش لم يتوقف منذ عام، بل منذ 5 أعوام، معندناش فلوس ندفع"، فلدينا نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، في الوقت الذي تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.



وتواجه نقابة التجاريين، ثانى أكبر نقابة مهنية فى مصر، والتى تضم نحو مليون و200 ألف عضو أزمة فى صرف المعاشات منذ سنوات، حيث اشتكى أعضاء الجمعية العمومية من توقف صرفها رغم أن قيمتها لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، إلا أن ضعف موارد النقابة نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الاشتراكات السنوية فقط، وعدم ملائمة قانون النقابة للوقت الحالى، والذى يعود إلى عام 1974 حال دون تمكن النقابة من استقرارها فى عمليات الصرف.















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