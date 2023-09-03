وأوضح الوزير اهمية هذا التوقيع الذى يهدف إلى استبدال نظام الريلاى الكهربائى الحالى بنظام إشارات الكتروني حديث ( SIL 4) لتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان، لافتا الى انه يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولى ممثل في تالس اسبانبا والقطاع الخاص المحلي، ممثلا في أوراسكوم وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمحلي في مشروعات وزارة النقل، مضيفا أن المشروع يتكون من عدد 17 برج اشارات وعدد 65 مزلقان و أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بهذا الخط سيساهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات و تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

و روعى فى التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ونقل الخبرة.

جدير بالذكر انه في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الاشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط (الاسكندرية / القاهرة /اسوان) قد تم نهو اعمال تطوير نظم الاشارات وتجديدات السكة علي خط القاهرة / اسكندرية بطول إجمالي ٢٠٨ كم ونهو أعمال مشروع تطوير نظم الاشارات وتجديدات السكة علي خط بني سويف/ أسيوط بطول ٢٥٠ كم وتم نهو اعمال تطوير نظم الاشارات علي خط أسيوط/ سوهاج / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم بنسبة تتجاوز ٩٠% وجاري العمل في مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات علي خط نجع حمادي / الاقصر بطول ١١٨ كم كما تمت الموافقة والتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة علي خط الاقصر / السد العالي لاستكمال خطة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.